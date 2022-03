Podle starosty Jana Helikara je rozpočet na halu okolo 130 milionů korun. Do konce května mají být upřesněné detaily. „Čekáme na vypsání dotace od Národní sportovní agentury. Pokud by se nám podařilo ji získat, chceme do toho jít," řekl. Maximálně Vranovičtí mohou získat čtyřicet milionů.