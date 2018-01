Vedení Mikulova spřádá plány na rekonstrukce. Opraví koupaliště i Náměstí

Pouzdřany /CO SOUSED, TO REKORDMAN/ – Počasí nepřálo, bylo chladno a od rána vytrvale pršelo, přesto se na sedmém ročníku Brněnského RekordOválu sešly desítky cyklistických nadšenců. Mezi nimi byl i malý Vojtěch Blažek z Pouzdřan na Břeclavsku. Zatímco ostatní se v zářijovém dni soustředili na netradiční závod historických kol, šestiletý chlapec se připravoval na svůj pokus o rekord. Dnes již sedmiletému Vojtěchovi je věnovaný další díl seriálu Deníku Rovnost Co soused, to rekordman.