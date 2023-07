/VIDEO/ Různé vůně se prolínají v sobotu okolo poledne na Náměstí v Mikulově. Ideální čas na oběd. Návštěvníci oblíbeného Festivalu národů Podyjí mají z čeho vybírat. Prodejci nabízí kulinářské speciality z různých zemí světa. Ze Srbska, Vietnamu nebo Nizozemska.

Festival národů Podyjí v Mikulově. | Video: Deník/Michal Hrabal

Už šestým rokem tady vaří například Nico Korlaar, který bydlí v Mikulově. Připravuje pokrm Nasi goreng. „Je to festival pro sousedy, aby se všichni sešli. My jsme tady díky Simonovi, což je náš soused a pochází ze Srbska," říká muž.

Nasi goreng je typické indonézské jídlo. Z Indonésie je přivezli po druhé světové válce do Nizozemska. „Doma jsme to často dělali a hodně nám to chutnalo," svěřuje se Korlaar.Jedná se o smaženou rýži s masem. „Je v tom obsažená kurkuma, šalotka, zázvor, arašídy, mrkev, krevety nebo fazole," vyjmenovává Nizozemec, který není profesionální kuchař. Pracuje jako manažer v soukromé firmě.

Kromě nizozemské kuchyně mohou lidé ochutnat pokrmy i dalších kuchyní světa. Například irské, vietnamské, francouzské, srbské nebo krétské. Turisté tak vyzkouší například, jak chutná pljeskavica, gyros nebo další jídla.

Příchozím nevadí ani pražící slunce, které šponuje teplotu nad třicet stupňů Celsia. Vzduch v centru Mikulova se snaží alespoň trochu ochladit hasiči se svým kropicím vozem, slunce však vítězí. Po ochutnávce pokrmů tak většinou návštěvníci festivalu zamíří ke stánkům pro nápoje. Někteří sahají pro pivo, menší pro limonádu nebo pro zmrzlinu.

Kromě ochutnávky kulinářských specialit zpříjemňuje lidem sobotní den také hudební vystoupení, na pódiu se objevuje také folklorní taneční soubor Nafurt. V neděli dopoledne je na programu veřejná snídaně pro obyvatele a návštěvníky Mikulova. Potrvá od deseti do dvanácti hodin.