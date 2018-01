Velbloud poveze krále v čele průvodu

Břeclavsko – Exotický zvířecí doprovod projde společně s králi v pátek Břeclaví. Tradiční Tříkrálový průvod s velbloudem dvouhrbým a lamou krotkou vyrazí o půl čtvrté odpoledne.

Tříkrálový průvod v Břeclavi.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Královská družina za zvuku dechové muziky Lanžhotčanka půjde od břeclavského gymnázia ke kulturnímu domu Delta. „Tam koledníky čeká tříkrálový živý betlém v podání souboru Old Stars, požehnání tříkrálové sbírce a dětská vystoupení Dětského národopisného souboru Břeclavánek a mateřských škol. Zajištěné je i charitní občerstvení pro malé i velké a sladké odměny pro děti s tříkrálovými korunkami,“ uvedla za Oblastní charitu Břeclav Alena Káňová.

Břeclavská charita počítá se zapojením sedmdesáti obcí do sbírky, která potrvá do čtrnáctého ledna. Přichystáno je na 520 pokladniček a téměř osmnáct set dobrovolníků. „Těšíme se i nově na koledování v Poštorné s dětmi ze souboru Koňárek, a to v sobotu od tří hodin odpoledne,“ řekla Káňová.

S oslavou Tří králů jsou na mnoha místech Břeclavska spojené i koncerty. Jeden z nich pořádají v sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. „Vystoupí Chrámový sbor Laudamus spolu se svým hostem pěveckým sborem Šumavan z Klatov a jejich orchestrem. Uvede skladbu Missa Brevis od Jiřího Pavlici,“ pozvali pořadatelé. Začátek hudebního programu bude v šest hodin v podvečer.

Smyčcové uskupení Husak Quartet zase rozezní v sobotu ve tři odpoledne kostel svatého Jakuba Staršího v Pohořelicích. Komorní soubor Musica Animae a Žesťový kvintet se představí ve farním kostele v Moravské Nové Vsi. V neděli od dvou.