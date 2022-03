„Budeme věřit, že nám do cesty nepřijde žádná překážka, a že vše v termínu stihneme. V červenci by mělo dojít na montáž nábytku do společných prostor a denních místností, které vybavujeme. Učiníme vše proto, aby se nám následně objekt podařilo zkolaudovat a hned nato uvést do užívání,“ přiblížila starostka města Lenka Grofová. Sloužit má nové zdravotní středisko, které se nachází v centru téměř dvoutisícového města, už letos.