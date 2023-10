/FOTOGALERIE/ Asfalt je cítit v Podivínské ulici ve Velkých Bílovicích. Vzduchem se víří prach. V pondělí ve městě začala oprava více než kilometr dlouhého úseku. Deník o chystaném zahájení prací informoval už dříve.

Podivínská ulice je neprůjezdná. Oprava potrvá dva měsíce. | Video: Deník/Iva Haghofer

Během pár minut se před cedulí informující o zákazu vjezdu otáčejí desítky osobních aut. A to přesto, že poutače s informací o omezení, které potrvá podle všeho do 11. prosince letošního roku, visí ze všech příjezdových směrů. Objízdná trasa vede přes nově otevřený most nad dálnicí D2 u Rakvic.

„Zpočátku bývají vždycky zmatky, než si lidé zvyknou. Místní, kterých se oprava přímo dotýká, protože v ulici bydlí, jsme o ní zavčasu informovali. Díky stavbyvedoucímu, který je obešel a vhodil jim do schránek upozornění, vědí, co se chystá,“ sdělil pro Deník Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Oprava úseku silnice druhé třídy číslo 422 vyjde na více než osm milionů korun bez daně. Naplánovanou ji krajští silničáři mají na dvě etapy. První, jejíž součástí je frézování původního povrchu, počítá s úplnou uzavírkou. Druhá už s průjezdností kyvadlově vždy jedním pruhem. „Budeme zde dělat dvouvrstvý kryt a místy i sanaci dalších podkladních vrstev. Kromě toho vyměníme i staré silniční obrubníky a dešťové vpusti. Nepůjde tedy jen o výměnu povrchu,“ přiblížil Olšák.

Místní musejí počítat se ztíženým příjezdem ke svým domům. „V době, kdy budeme opravovat obruby a vpusti, nebude problém, pokud si od svých domovů ráno odjedou lidé do práce a odpoledne se zase vrátí. Pochopitelně, že jakmile začneme s pokládkou vlastního povrchu, bude nutné se domluvit dál,“ zmínil vedoucí investičního úseku s tím, že povolený vjezd mají pouze linkové autobusy.

Podivínská ulice je neprůjezdná. Oprava potrvá dva měsíce

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Před pár lety krajští silničáři dokončili úsek od začátku města směrem ke sjezdu z dálnice D2. Nynější oprava ve Velkých Bílovicích tak navazuje na již hotovou část. „Jsme rádi, že kraj komunikaci opravuje. Opravdu je ve velmi špatném stavu. Pochopitelně se s rekonstrukcí pojí také velké komplikace, které se našich občanů budou dennodenně dotýkat. Ale nezbývá nám všem, než to přijmout a vydržet,“ okomentovala velkobílovická starostka Lenka Grofová.

Podotkla, že se i na příští rok chystají další opravy silnic v Bílovicích, ovšem již v režii města.

Ani Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příští rok nehodlá zahálet. Ráda by opravila také havarijní stav silnice 2421 na Zaječí. Jde o úsek, na který lze odbočit ze silnice druhé třídy číslo 425 vedoucí z Břeclavi do Hustopečí.

„Tuto akci máme nachystanou. Pokud získáme evropské peníze, věřím, že bychom i tuto stavbu mohli zahájit příští rok,“ naznačil Olšák.

Ve stádiu projektové dokumentace je pak dlouho očekávaná oprava mezi Rakvicemi a Přítlukami. Ještě však pár let potrvá, než se takzvaně kopne do země.

