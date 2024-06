Ve Velkých Bílovicích začal samosběr česneku. Kilo stojí devadesát korun

/FOTO/ Farma Lang ve Velkých Bílovicích zahájila další ročník samosběru česneku, který potrvá do vyprodání zásob. Návštěvníci si mohou natrhat česnek odrůdy Therador za devadesát korun za kilogram, a to každý den od 7 do 19 hodin. Platba je možná pouze v hotovosti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ve Velkých Bílovicích začal samosběr česneku. Kilo stojí devadesát korun. Archivní foto. | Foto: Deník/Iva Haghofer