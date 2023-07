Rytmus a přesnost. Z dálky působí, jako by tančili. „Nejprve musejí udělat takzvané souvratě. Objedou pole dokolečka, aby se měli kde otáčet. Souvratě potom drtí, tady vidíte podrcenou slámu. Potom je ukládají do řádků, slisují se a v zimě slouží částečně jako podestýlka, a částečně jako krmení pro dobytek,“ ukazuje Martin Čala, který je ve společnosti Agrotec Group produktovým manažerem na sklizňovou techniku New Holland.

Parta řidičů s kombajny New Holland CX 8.80 si říká Harvest Brothers. Do Velkých Němčic přijely tyto „mlátičky z Pohodlí“ z Litomyšle. „Další kombajn bliká. To znamená, že má plný zásobník zrna a je připravený ho vysypat. Objem má jedenáct a půl tisíce litru. Pro traktoristy jde o takový signál, aby k němu vyrazili. Najedou, což je možné jen z jedné strany, on otevře komín a tím jim dá znamení, že je připravený. Zpravidla se vysypává za jízdy,“ popisuje Čala. Hotovo je za dvě až tři minuty.

Odpolední slunce se opírá do zlatých pšeničných klasů a obrovskou silou se odráží zpět. Dvanácticentimetrové sesečené seschlé stonky píchají do nohou. Všude kolem se víří prach. Opodál, jako z mlhy, už z kokpitu kombajnu seskakuje jeho řidič Kopecký. „Dneska je pěkně, viditelnost je dobrá. Včera to bylo mnohem horší. Prášilo se tak, že nebylo vidět skoro vůbec. Jezdili jsme od rána až do půl dvanácté do večera,“ vypráví majitel dvacetitunového stroje, který se pyšní devítimetrovou lištou.

Pokud počasí přeje, stráví řidiči kombajnů se svými mašinami v terénu až čtrnáct hodin denně. V jednom kombajnu se střídají většinou dvě obsluhy. „Nejhezčí práce pro kombajnéra je, když obilí takhle hezky stojí. No ovšem poradit si musí i s tím, které vlivem větru či deště slehne. Pro šikovného řidiče to ale není problém. A ani nemůže. Každá plodina má svůj čas a je třeba ji sklidit,“ zmiňuje Jaroslav Kopecký.

Přesto je nutné být obezřetný. „Někdy se dá sklízet večer, protože není vlhko a nepadá rosa. Ovšem jakmile k tomu dojde, porost znova natáhne vodu a zrníčko, které bylo přes den tvrdé, změkne. Pak nezbývá než čekat na sluníčko. V červenci se dá sklízet už od devíti hodin ráno. V srpnu se ale sklizňový den začne zkracovat. A to pak kombajny jezdí třeba jen od jedenácti dopoledne do sedmi do večera,“ přibližuje odborník ze společnosti New Holland.

Experty na počasí, tak jako jejich předchůdci před sto třiceti lety, však nynější řidiči kombajnů být nemusejí. Moderní stroje totiž většinu parametrů ohlídají za ně. Důležité jen je, aby se v nich naučili orientovat.

„Tohle je panel ovládacích prvků, tím se dá například ovlivnit kvalita sklízeného zrna. Dále je tady zobrazovací monitor, kde vidí řidiči pojezdovou rychlost, množství paliva, vytížení stroje, ale i zařazenou rychlost. Na grafech jsou zase schopní vypozorovat třeba ztráty zrna, výnos z hektaru, nebo i zmiňovanou vlhkost porostu. Samozřejmostí jsou kamery a mapa, která dává kombajnérovi zpětnou vazbu o parametrech sklizené plodiny,“ vysvětluje Čala.

Mašina budí respekt

Obrovská mašina, jejíž hmotnost po naplnění stoupne až na třicet tun, budí respekt. „Zatímco před šedesáti lety byly šířky lišt kolem tří metrů, tyto kombajny mají už devět. Výkon začínal na šedesáti koních a dneska je to čtyři sta deset. A ty největší kombajny, které brázdí tuzemská pole, mají i sedm set koní pod kapotou a lišty o záběru až dvanácti a půl metru,“ překvapuje Čala.

Z toho, jak funguje a odděluje zrno od plev mlátička, jak se nasazuje žací lišta, a k čemu slouží přiháněč, jde jednomu hlava kolem. Chlapi od kombajnů, kteří na jejich řízení potřebují řidičský průkaz na traktor, absolvované školení, a především pořádná dávku odvahy, mají ale ve všem jasno. „Jedeme bezpečnou rychlostí tři a půl až čtyři a půl kilometru za hodinu. Maximální je na poli šest, v obci pak třicet,“ usmívá se při pohledu na zmatenou redaktorku Deníku Kopecký.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Kvůli žním stráví povoláním automechanik a majitel autoservisu mimo domov celé léto. Večerním návratem z pole do družstva přitom jeho celodenní fuška rozhodně nekončí. „Stroj je zaprášený, je potřeba z něj vyfoukat prach, namazat vše tak, aby se nic nezadřelo. A doplnit palivo. Ve dvou nám to zabere i hodinu. Pokud dorazíme pozdě večer, necháváme to na ráno. Ovšem údržbu nikdy nepodceňujeme. Je obrovsky důležitá a zásadní, aby kombajn nevzplanul,“ zdůraznil majitel stroje.

ZAJÍMAVOSTI o New Holland CX 8.80

- nový stroj vyjde i na 10 milionů korun

- váží na 20 tun a záběr lišty je 9 metrů

- objem má 11,5 tisíce litrů, které je schopný naplnit do vlečky traktoru během 2 minut

- jeho motor spálí za hodinu na 40 až 50 litrů nafty a seseče přitom i 4 nebo 5 hektarů porostu

- natankovat do něj může kombajnista až 1000 litrů nafty, pokud je stroj v provozu celý den třeba 14 hodin, spálí z toho i 700 litrů