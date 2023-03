O velkorysém projektu Sportcentra se Velkoněmčičtí rozhodují už několik let. „Máme hotovou projektovou dokumentaci, podmínkou zahájení výstavby bylo získání dotace, tu se ale sehnat nepodařilo. Přednost také dostaly jiné projekty, jako třeba výstavba čistírny odpadních vod,“ přiblížil starosta Němčic Pavel Nápravník.

Obává se spolu s některými zastupiteli a obyvateli o to, že by výstavba velké sportovní haly placená z rozpočtu či pomocí úvěru zastavila další rozvoj obce. „Chceme připravit dvě lokality pro rodinnou výstavbu, plánujeme opravu kulturního domu, zámku, střechy na základní škole, vybudovat protipovodňová opatření, cyklostezku a další projekty. Navrhli jsme proto zabývat se variantou menšího a méně nákladného sportoviště, s tím ale mnozí nesouhlasí,“ uvedl Nápravník.

Předběžný rozpočet na stavbu haly s hrací plochou čtyřicet krát dvacet metrů a dalším zázemím pro sportovce je starý zhruba tři roky a činí asi padesát milionů korun. Podle předpokladů by vzhledem k růstu cen stavba spolkla nyní peněz mnohem víc. O kolik to bude, nechávají představitelé městyse nyní přepočítávat u odborníků.

Podle jiných obyvatel je ale velká hala důležitá, pro plnohodnotné sportování především mládeže. „Přes šedesát let sportujeme v sále kulturního domu, na tréninky si musíme pronajímat sportovní haly v okolí. Přitom tu máme velmi aktivní sportovní spolky a základní školu navštěvuje na tři sta dětí. Je důležité i z hlediska prevence, abychom je přivedli ke sportu a týmovým hrám,“ poukázal František Klimus, zastupitel a současně fotbalový trenér Tělovýchovné jednoty Sokol Velké Němčice.

Plánovaná hala by podle něj poskytla plnohodnotné využití pro hráče basketbalu, malé kopané, florbalu či volejbalu. „V dopoledních hodinách by ji využívali žáci základní školy odpoledne sportovci i další zájemci. Pokud ale plochu připravenou pro velkou halu zastavíme malou tělocvičnou, ztratíme možnost smysluplného sportovního vyžití mládeže a obyvatel na další dlouhá desetiletí,“ obával se Klimus.

Velkoněmčičtí podepisovali za výstavbu haly i petici, pod níž se podepsalo na 550 obyvatel, což je zhruba třetina voličů v obci. Na posledním jednání zastupitelů nakonec přijali většinou hlasů rozhodnutí. „Schválili jsme zadání vypracování výběrového řízení na stavbu Sportcentra, což ještě není zahájení stavby. Obrátíme se na odborníky protože tak velká záležitost je právně složitá, budeme hledat dotace. Upozornil jsem ale na to, že ve chvíli, kdy zastupitelé odsouhlasí plnohodnotné výběrové řízení, nebude cesty zpět. Pokud bychom hradili náklady jen z vlastních prostředků, zastavilo by to rozvoj obce na nejméně pět let,“ je v rozhodování opatrnější starosta Nápravník.

František Klimus navrhl, aby se obyvatelé s vedením městyse sešli k společnému jednání a diskusi o stavbě sportovní haly. „K uspořádání tématického zastupitelstva jsem vedení radnice už vyzval. Pojďme se o tom pobavit a rozhodnout, s vědomím, že na nějakou dobu to oddálí jiné projekty. Napněme síly a investujme do smysluplného využití volného času především mládeže,“ vyzval Klimus.

S tím souhlasí například i obyvatel Zdeněk Frömmel. „O výstavbě haly se rozhodlo už před zhruba sedmi lety, tehdy byl rozpočet na halu třicet milionů korun, za tu dobu se ale vzhledem k inflaci částka navýšila. Obec ale na účtech peníze má, investuje je ale do jiných projektů. Vedení obce by mělo napnout síly a zajistit peníze, včetně hledání dalších způsobů financování. Jak se říká, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody,“ upřednostnil by stavbu haly Fromel.

Zdrženlivější byl naopak Lukáš Šabata. „Momentálně nejsem pro výstavbu sportovní haly. Naše obec si nemůže dovolit tak velkou, finančně nákladnou stavbu. Navíc máme rozpracované další projekty, které jsou za mě důležitější pro rozvoj obce, než sportovní hala,“ podělil se o názor.

Také Martin Nekvapil by upřednostnil jiné projekty před sportovní halou. „Věřím, že zastupitelé zváží ekonomickou situaci obce, kterou čekají jiné velké investice, důležité pro další chod městyse,“ řekl Nekvapil.