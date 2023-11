Zvláštní intenzivní vůně se šíří zpoza obrovských dřevěných vrat. Před nimi stojí velkokapacitní šedá plastová nádoba plná větviček s oranžově zbarvenými aromatickými plody rakytníku řešetlákového. V pozadí se pomalu točí hydraulický lis na hrozny, z něhož proudem vytéká vylisovaná šťáva do záchytné vany.

„Podobnost s hrozny je tedy velká, jak vidíte. Jen snad v chuti a cukrech nesrovnatelná. A péče o sad? V porovnání s vinohradem jde doslova o procházku rakytníkovým sadem,“ smějí se vinaři a kamarádi Pavel Košulič z Hustopečí a Jan Rozek z Velkých Němčic.

Historický rakytníkový sad na jihu Moravy zdědil po svých předcích jejich kamarád, který žije v Bratislavě. „Nechci, aby to znělo hanlivě, ale je to kluk z města. Kde by tak v bytě mohl zpracovávat rakytník? To, že se staráme teď o jeho sad, je tedy vlastně jeho vina. Oslovil nás. Bylo mu líto, aby práce jeho rodiny vyšla vniveč,“ vypráví Košulič.

Pichlavé větvičky s rakytníkem stříhali sběrači v úterý ráno. Odpoledne už z nich vinaři lisovali ve Velkých Němčicích aromatickou oranžovou hustou šťávu. Naráz mohou lis naplnit až dvěma tunami rakytníku. Šťáva z něj bude pomalu dotékat po celou noc. „Po vylisování musíme šťávu odkalit bentonitem, vyčeřit, odfiltrovat a pasterovat. To proto, že do lisu dojde i listí a dřevo z větviček,“ popisuje průběh zpracování hustopečský vinař.