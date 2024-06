Alchymista a experimentátor, který se jen tak něčeho nezalekne. Vinař Jan Rozek z Velkých Němčic na Břeclavsku se nespokojil jen s péčí o keře révy vinné, a proto se pustil i do výroby moštů a sirupů z nejrůznějších druhů ovoce. A před pěti lety podlehl kráse lilií. Od té doby se jich na dvorku jeho rodinného domu rozmnožilo na dvě stě padesát. Každá je přitom zcela jiného druhu. „Mám rád přírodu a rád jsem na světě, to je celé,“ směje se sympatický pětačtyřicátník.

Lilie, které pěstuje v květináčích, mohou až do jednadvacátého července obdivovat lidé přímo u něj doma na ojedinělé Národní výstavě lilií a českého skla.

„Před pár lety jsem lilie viděl na jedné z výstav. A okamžitě jsem se do nich zamiloval. Až loni, kdy jsem uspořádal první výstavu lilií, jsem se od rodiny dozvěděl, že i můj praděda byl liliář. Dokonce i moje babička je pěstovala, na to si vzpomínám. Asi jsem tedy oprášil geny,“ vypráví Rozek, který loni mimochodem hned po vinobraní uspořádal společně s kamarádem také unikátní rakytníkobraní.

„Letos byl špatný rok“

Jako muž působí mezi pěstiteli květin spíše jako úkaz. „Je pravda, že když sem ženy přijdou na výstavu a já je vítám, jde z jejich pohledu vyčíst, že mě odhadují na brigádníka. A hned se ptají, kde je ta šéfová. Jaké je pak jejich překvapení, když jim oznámím, že šéfová jsem tady já,“ usmívá se velkoněmčičský vinař.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Jan Rozek z Velkých Němčic pěstuje lilie. Lilie si sám nešlechtí. Kupuje cibulky, které si pak jen rozmnožuje. Kromě dvora je pěstuje také na polích, kde jich má až tři tisíce. „Lilie jsou mrazuvzdorné a nenáročné na péči. Když to zvládnu já, zvládne to každý! Stačí je jen zjara zalívat a občas vyplet. Dokonce je není třeba schovávat ani na zimu, stačí jen květináče přikrýt tak, aby do cibulek nepršelo,“ radí zkušený pěstitel.

Lilie, které pěstuje na polích, pak prodává jako řezané květiny. „Jen letos byl špatný rok. Přišly mrazy a silné větry, které dokonce ani tyto odolné kytky z části nepřežily a některé vymrzly,“ prozrazuje Rozek.

Vyvrací dokonce zažitý fakt, že lilie jen nepříjemně silně voní, čímž některým lidem působí bolesti hlavy. „Budete se divit, ale až osmdesát procent lilií nevoní vůbec. Některé pak jen slabě. Silně voní skutečně jen menší část z nich,“ překvapuje muž.

Jeho výstavu ve velkoněmčičské Dolní ulici na čísle popisném 61 mohou lidé navštívit vždy od čtvrtka do neděle v době od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne. A to až do neděle jednadvacátého července. Vstup vychází na padesát korun na osobu. Děti neplatí nic.