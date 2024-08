Příští hody už ve vlastních krojích? Velkoněmčičští řeší, jaké vlastně pořídit.

Dilema vyvstalo poté, co vedení obce podalo na začátku letošního roku žádost ke kraji o dotaci na pořízení krojů obecních.

Osmatřicet děvčat a hochů se letos oblékne do kyjovských krojů o tradičních Svatovavřineckých hodech ve Velkých Němčicích, které se v obci konají už tento víkend. Možná naposled půjde o kroje z půjčovny. A dost možná, že naposled i kroje kyjovské. To proto, že tamní zastupitelé rozhodli o pořízení krojů obecních. Jsou ovšem na vážkách, jaké vlastně koupit.

„Dlouhodobě je u nás zakořeněný kroj kyjovský, zhruba od padesátých šedesátých let minulého století. Dámy, které mají dneska osmdesát devadesát let, pamatují, že v něm chodily. Zhruba před sedmnácti lety však přišel pan Jaroslav Samson s tím, že doma na půdě objevil kroj, který označil za původní velkoněmčičský,“ přiblížil starosta Pavel Nápravník.

I proto se vedení města rozhodlo uspořádat anketu mezi obyvateli. „Zúčastnilo se jí jen sto patnáct lidí, což není zrovna reprezentativní vzorek. Lehká většina se vyslovila pro kroje kyjovské, druhá velká skupina pak byla pro vytvoření kroje vlastního. No a na nás nyní je, abychom to zvážili a rozhodli,“ přetlumočil starosta.

Ve Velkých Němčicích pořádá hody Sokol ve spolupráci s krojovanými hochy. Letos jsou to mladíci ročníku narození 2006. Krojovaných párů bude rovných devatenáct. „Zastupitelstvo není jednotné. Jak to tedy dopadne, nedokážu říci. Vytvoříme kroj nový ve spolupráci s etnology? Nebo budeme čerpat z kroje, který se našel u Samsonových? Či z kyjovského? Doopravdy na to nedokážu odpovědět,“ krčil rameny Nápravník.

„Kroj je živý organismus“

Smlouvu s Jihomoravským krajem mají tamější schválenou, čímž se zavazují k čerpání dotace. Z kraje jim přiklepli sto čtyřicet tisíc korun. Minimálně jednou tolik budou Velkoněmčičští muset přidat ze svého. „Samozřejmě můžeme dotaci na letošní rok pozastavit, což ani nebude mít vliv na čerpání dotací dalších,“ podotkl starosta.

Vnést světlo do problému může i připravovaná beseda s workshopem, kterou se k tématu rozhodl uspořádat vinař Pavel Samson, syn Jaroslava Samsona, který kroj na půdě svého domu objevil. Konat se má v sobotu 23. listopadu od tří hodin odpoledne v budově kulturního domu.

„V roce 2001 jsme začali pracovat na projektu obnovy velkoněmčičského kroje, který jsme v roce 2007 společně s etnografy a podporou Jihomoravské komunitní nadace dokončili. Podařilo se zrenovovat jak dámský, tak i pánský kroj. Pak se sedmnáct let nic nedělo a nyní se o tom opět začíná mluvit,“ shrnul pro Deník Samson.

Obnovený kroj má pocházet zhruba z přelomu devatenáctého a dvacátého století. „Entograficky spadají Velké Němčice pod širší jih Brněnska. Kroje u nás se původně tedy podobaly kupříkladu těm, jaké se podařilo zrenovovat v Židlochovicích či Újezdu u Brna,“ přiblížil vinař a milovník folkloru.

Projekt, který je již řadu let hotový, podle svých slov nabídl obci. „Kroj je živý organismus, který se vyvíjí, ale zároveň je v dané obci domestikovaný. Tak by se k němu, s ohledem na historii, mělo i přistupovat,“ myslí si Samson.

Osobně je velmi rád, že se otázka krojů ve Velkých Němčicích opět otevírá. „Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je to téma zajímavé, ne jednoduché, a určitě je k diskuzi,“ je přesvědčený Samson.

Na Břeclavsku řešili kroje před čtyřmi lety kupříkladu Milovičtí. Ti nechali ve spolupráci s etnology vytvořit originální milovický kroj. Našít si nechali hned jednatřicet párů obecních krojů.