Řádově až o stovky lidí by mohl vzrůst počet obyvatel nyní třítisícových Velkých Pavlovic. A to díky výstavbě nové obytné čtvrti, kterou posledních pár let v areálu bývalého zemědělského družstva buduje miliardář Lubomír Stoklásek. První domy v lokalitě již stojí. Některé z nich už dokonce jejich majitelé obývají.

Areál družstva roky chátral. Výrazněji měnit se jeho podoba začala začátkem roku 2021. Tehdejší vedení Velkých Pavlovic na dotaz Deníku sdělilo, že je město na větší nárůst obyvatel připravené. Co však nedostačuje, je kapacita čistírny odpadních vod.