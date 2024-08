„Rybolovná technika je sport, ke kterému není potřeba rybník, jezero, ani moře. K tréninkům a závodům totiž nastupujeme na fotbalová hřiště, větší travnaté plochy, nebo třeba na letiště. Stejně tomu bylo i nyní ve Švédsku. Tam jsme soutěžili na dvou umělých fotbalových hřištích,“ vysvětluje s úsměvem šampionka mistrovství do třiadvaceti let.

Skromné děvče, které, jak přiznává, často zmítá nervozita, začalo s neobvyklou disciplínou v pouhých pěti letech. „Přivedl mě k tomu taťka, který se jí taky věnuje. Sám je taky mým trenérem. Nejprve jsem rybařila klasicky na vodě, později jsem se ale začala věnovat právě rybolovné technice,“ vypráví Šulová.

Start ve Švédsku pro ni byl v pořadí už třetím na mistrovstvích světa v juniorských kategoriích. Po jarních nominačních závodech zakončených mistrovstvím republiky však ve velký úspěch nevěřila.

„Bylo to pro mě obrovské překvapení. Na dvou předchozích mistrovstvích světa jsem skončila čtvrtá. Krom toho se mi tahle sezona moc nevyvedla. Nominačními závody jsem se spíše prokousala. Vůbec se mi nepovedlo ani mistrovství republiky a pokazila jsem i kontrolní závody po soustředění, což mi samozřejmě psychicky nepřidalo,“ vzpomíná závodnice velkopavlovického klubu.

Přiznává, že ani tréninkům letos moc nedala. „Tuto sezonu jsem trénovala snad nejméně od doby, co tento sport dělám. Na tréninku jsem byla možná dvakrát, spíše jsem si zkoušela techniku na travnaté ploše doma před domem. Je ale fakt, že bezesporu největšími tréninky jsou pro nás všechny závody, které trvají vždy celý den a jsou poměrně náročné, a to nejen fyzicky,“ říká jednadvacetiletá studentka.

Společně s ní do Švédska odjelo dalších osmnáct Čechů. Neztratil se žádný z nich. „V této disciplíně patříme skutečně ke světové špičce. Máme kvalitní trenéry a skvělé závodníky. Jsme taková velmoc,“ usmívá se nadějná sportovkyně.

Svůj um ve Švédsku předvedla v pěti technických disciplínách. „To, co dělám, je vlastně takovým nácvikem na rybaření. Každý rybář by měl umět správně nahodit, nahodit daleko a taky přesně,“ přibližuje Šulová.

Speciální náčiní ke své disciplíně nepotřebuje. Stačí jí soustředěnost a hlavně dva pruty. „Každá disciplína je trošku jiná. Dvě jsou muškařské, tedy s dlouhým prutem. Při první se trefujeme do terčů, což je vlastně jediná, při níž hraje roli voda. Snažíme se totiž trefit do misek s vodou. Při další házíme do dálky, ta je hodně technická a hraje v ní roli i síla,“ popisuje světová šampionka.

K dalším disciplínám už nastupuje s krátkým prutem. „To jsou disciplíny s klasickým navijákem, který má na konci takzvanou kapku, tedy závaží o hmotnosti sedmi a půl gramu,“ pokračuje Šulová.

Doma má už zhruba stovku medailí ze všech věkových kategorií. Cení si každé z nich. „K některým mám vztah větší, třeba k té, která mi připomíná první vítězství na mistrovství republiky. Medaile mám vystavené hezky na háčcích. Jen poháry ne, ty jsou schované ve sklepě, neměla bych je kam dát,“ směje se skromná sympatická dívka, pro kterou je nyní největší výzvou do budoucna uspět na mistrovství světa dospělých.

Přestože se celý život věnuje rybolovné technice, sama příliš často rybařit nechodí. „Někdy mě taťka přemluví, abychom šli. Ale spíše výjimečně, tak dvakrát do roka. Moc dlouho u toho nevydržím. Chytám hodinu a přestane mě to bavit. Nevím, čím to je,“ podivuje se s úsměvem Šulová.

Zatímco ve své disciplíně vzory nemá, v rybaření jím je Jakub Vágner. „Vždycky jsem ho měla ráda, především jeho historky. Jinak v mém odvětví jsme všichni spíše kamarádi. Známe se, podporujeme se a jsme taková jedna rodina. Tam se na vzory moc nehraje,“ zmiňuje Brňanka.

Kromě prvních podzimních nominačních závodů, které se odehrají v září v Kroměříži, se také připravuje na nástup do školy. Čeká ji studium informatiky na Mendelově univerzitě. „Můj největší koníček jsou totiž počítačové hry. Ráda bych se v budoucnu věnovala pořádání mezinárodních turnajů v online hrách,“ vyznává se Šulová.

