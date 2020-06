Velkopavlovičtí přestaví budovu zchátralého kina. Budou v ní třídy i knihovna

/VIZUALIZACE/ Knihovna, informační centrum i třídy základní umělecké školy. Velkopavlovičtí už ví, jak využijí budovu zchátralého kina. Studii jim ukázal architekt Jan Tesař.

VIZUALIZACE. Budovu zchátralého kina Velkopavlovičtí letos zbourají. Stavět by chtěli do dvou let. | Foto: Město Velké Pavlovice

„Budova bude dvoupodlažní s garážemi v suterénu. V přízemí bude TIC a knihovna, v patře bude sídlit umělecká škola,“ vyhověl zadání města Tesař. Stavět se začne nejdřív za dva roky. „Se zastupitely jsme se dohodli, že letos budovu zbouráme a oslovíme projektanty. Začátek stavby odhadujeme na rok 2022,“ uvedl místostarosta Petr Hasil. Náklady na stavbu odhaduje na padesát až sedmdesát milionů korun. Primát? Jurečka podal oznámení na bývalého brněnského radního. Kvůli rasismu Přečíst článek ›

