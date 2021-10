Vedení města totiž nechalo sochu, fasádu Domova hasičů i štítový nápis odborně opravit. Postarali se o to restaurátoři Michal a Miroslav Navrátilovi. „Socha byla v žalostném stavu a zvažovalo se, zda ji vůbec opravovat. Nutno také dodat, že se nejedná o žádné vzácné dílo, ale pravděpodobně jde o tvorbu amatérského sochaře,“ uvedl místostarosta města Petr Hasil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.