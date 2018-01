Velkopavlovičtí rozdělí nejvíc peněz za poslední roky. Pro spolky a na akce

Velké Pavlovice – Příspěvky ve výši 195 tisíc korun pro spolky schválili na svém posledním zasedání radní ve Velkých Pavlovicích. O dalších 630 tisících rozhodne zastupitelstvo.

Myslivecký spolek. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

„V drtivé většině se jedná buď o příspěvky na činnost spolku anebo na akce pořádané v našem městě. V případě, že zastupitelé města schválí navržené částky, bude celkem rozděleno 825 tisíc korun. To je nejvyšší částka za posledních pět let. Nezahrnuje ovšem peněžní dary do tombol plesů místních organizací,“ uvedl velkopavlovický místostarosta Petr Hasil.