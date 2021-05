Dva a půl hektaru velká vodní nádrž, tůně a množství zeleně vznikne v katastru Velkých Pavlovic v lokalitě zvané Záblatská. Biocentrum, které se potáhne mimo zastavěnou část města po levé straně dále ve směru na Velké Bílovice, má mít celkovou rozlohu přesahující patnáct hektarů.

Tůně. | Foto: Deník/Jiří Louda

Pokud vše půjde podle plánu, mohli by Velkopavlovičtí s výsadbou začít už na podzim letošního roku. „V roce 2015 se nám dostaly do rukou dvě studie. Jednu si převzalo Povodí Moravy, to je revitalizace Trkmanky a vznik meandrů a tůní nedaleko Šlechtitelské stanice vinařské. Tento projekt se již blíží do konce, chystají se již pouze poslední výsadby. Druhý jsme uchopili my. A to byl projekt na výsadbu zeleně a tůní v oblasti Záblatská," popsal starosta města Jiří Otřel.