Stavba nových bytů může začít už v roce 2023, pokud město získá dotaci. „Po Novém roce budeme podávat žádost o dotaci. Teď dopracováváme studii proveditelnosti. Rozpočet je koncipovaný tak, že maximální cena by měla být sto milionů korun, padesát procent dotace," zmínil Matuška. Osm bytových jednotek má být pro důchodce, ve dvou bytových domech bude v každém deset bytů, které vedení města přidělí na základě jiných kritérií. Polovina musí být jako určitá forma sociálního bydlení.

Podle opozičního zastupitele Pavla Dominika by ale město nemělo být developerem a podnikatelem, stavět byty a starat se o ně. „Postavit umí každý, ale provozovat a udržovat majetek, kterého město už nyní má za mnoho miliard, to už je složitější. Myslím si, že to neumí a toto bude další přítěž," prohlásil Dominik.

Starostka: nové byty zatím ne

Pokud už se vedení města pro stavbu bytů rozhodne, pak to má být podle Dominika jen v omezené míře a právě s využitím dotací. „Byť s dotacemi někdy bývá více škody a komplikací než užitku," podotkl. Upozornil také, že je důležité, pro koho byty budou určené a jaký bude režim bydlení.

Kvůli nynější nepříznivé situaci v realitách nejsou příliš aktivní ani soukromí developeři. Zhruba padesát bytů má ale vyrůst u zámku místo tamního mlýna. „V lednu bude představení vedení města, jak by měla výstavba vypadat, a pak i lidem. Rozhodli jsme se, že i když bude krize, tak do toho půjdeme. Jinak je většina projektů v Břeclavi a okolí zastavená," komentoval realitní makléř Robert Schmidt. Na trhu tak podle něj nebude mnoho nových nemovitostí.

Rozšiřování nynějšího bytového fondu zatím neplánují v Hustopečích. Město nyní vlastní nebo má podíl řádově v několika desítkách bytů. „Nemáme prostory. Nevlastníme pozemky. Do budoucna to ale samozřejmě řešit chceme," sdělila hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Je ráda, že v minulých letech alespoň vyrostly dva bytové domy v Žižkově ulici. Jsou pro lidi v bytové nouzi a pro důchodce nad šedesát let. „Jihomoravský kraj nám přenechal zbytné pozemky z nemocnice," vysvětlila Potměšilová důvod, proč nové domy mohlo město postavit.