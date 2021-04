Aktuálně jich prodá kolem čtyř set nových denně. „Některé spoje už jsou zcela vyprodané,“ sdělila ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet Ivana Sachsová.

Turistům nyní stačí na vstup do Chorvatska pouze antigenní test. První spoj vyrazí z Brna a Břeclavi na cestu do Splitu a Rijeky 28. května. Za jednosměrnou jízdenku včetně rezervace a všech služeb zaplatí cestující na trase do Rijeky od 590 korun.

Linka začala fungovat loni. Dříve jezdily do Chorvatska i vlaky Českých drah.

Nově letos vlaky RegioJetu míří také do hlavního chorvatského města Zahřebu nebo do maďarské metropole Budapešti. Novinkou jsou i návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.