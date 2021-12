Venkovské prodejny na Břeclavsku: Víme, které kraj podpoří a kde zaniknou

/KOMPLETNÍ SEZNAM MÍST/ Pro rohlíky nebo pro mléko si chodí lidé do prodejny potravin v Dražůvkách na Hodonínsku. „Je to jediné místo, kde mohou obyvatelé nakupovat. Pokud by prodejna krachla, je to konec. Máme hodně starších lidí," řekla starostka obce s 269 obyvateli Klára Čudrnáková.

Vesnické prodejny. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jakub Dostál

Na zachování provozu si majitelka Hana Saláková podala žádost o dotaci šedesát tisíc korun. „Drží se tak, tak. Kdyby ji manžel nepodporoval, tak by to asi neutáhla. Prodejnu měli už její prarodiče," nastínila Čudrnáková. Na podporu pro venkovské prodejny potravin v programu Obchůdek 2021+ dosáhlo na jižní Moravě třiatřicet žadatelů. Rozdělí si tři miliony korun. Osmadvacet žádostí schválili tento týden krajští zastupitelé, zbývajících pět budou schvalovat 20. prosince radní. I tu z Dražůvek. Unikátní dražba domů v Brně za 131 milionů: víme, jaké plány má nový majitel Podle Čudrnákové je tamní prodejna středobodem obce. Fungují tam veškeré služby. „Nechávají se tam balíky, nalezené klíče, všechno zůstává v prodejně," doplnila starostka. Jihomoravský kraj vyhodnocoval celkem 112 žádostí, devětasedmdesát zůstalo neúspěšných. „Začínali jsme od žadatelů s nejmenším počtem obyvatel v obci. Od těch, pro které je každá koruna otázkou přežití. Jsem rád, že se našla další cesta, jak jim pomoct," prohlásil náměstek hejtmana Jan Zámečník. Peníze, které zamíří k úspěšným žadatelům, proplatí kraji zpětně ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi úspěšnými je i Jednota Mikulov, která provozuje prodejnu v Dolních Věstonicích na Břeclavsku. Podle tamní starostky Jaroslavy Rajchlové však na tom tamní obchod není zase tak špatně. „Přes zimní měsíce asi provoz ztrátový je, ale zbývající měsíce to dokryjí. Bavíme se s paní vedoucí, že přes léto nestíhají," řekla. Odpůrci vládních opatření prošli Brnem: Máme toho dost. Jde o naše děti, volali Dolním Věstonicím pomáhá turistický ruch, kterému se daří především v letních měsících. „Tři sta lidí, co tady žije, by prodejnu neuživilo," konstatovala Rajchlová. O zisku nemůže být řeč Mezi neúspěšnými žadateli byla například Jednota Moravský Krumlov, jež provozuje prodejnu v Branišovicích na Brněnsku. V obci žije šest set obyvatel. „Z mého pohledu to chtěli vyzkoušet, protože to pravidla povolovala. Podle mých informací to není tak, že by prodejna byla nějak existenčně ohrožená. Obchod si vede solidně," sdělil branišovický starosta Marek Sovka. Zmínil ale také, že všem prodejnám Jednoty se nemusí dařit jako té branišovické. Předseda představenstva spotřebního družstva Jednota Moravský Krumlov František Šlapanský pro Deník Rovnost uvedl, že provoz malých venkovských prodejen v obcích minimálně do sedmi set obyvatel nevyjde nikdy ziskový. „Náklady nekontrolovaně rostou a oproti tomu kupní síla v obci se nemění, spíše klesá. Takže o nějakém podnikání nemůže být řeč, obchodník takto dělá službu obyvatelům, kterou sám plně hradí. Další zvýšení minimální mzdy pro rok 2022 a dramatický růst cen energií dál ztrátovost malých prodejen jednoznačně zvýší," nastínil. Vánoční šílenství v Brně: přeplněná parkoviště i cesty. Lidé se vydali na nákupy Konkrétně moravskokrumlovská Jednota podala devětatřicet žádostí. „Ve všech případech pro prodejny v obcích, kde nám místní zastupitelstva odmítla jakkoliv peněžně pomoct. Obchodní obslužnost, zásobování potravinami, zejména starších obyvatel, je netíží," prohlásil Šlapanský. Se žádostmi uspěli ani ne z jedné třetiny. Částka přidělená Jihomoravskému kraji je podle Šlapanského nedostatečná. Na zachování venkovských prodejen potravin vyčlenil Jihomoravský kraj peníze už i letos na jaře. Z vlastních peněz rozdělil mezi pětadevadesát žadatelů čtyři miliony korun. „Krajský dotační titul je lépec zacílený. Nemohou být žadateli sami provozovatelé, ale obce. Ty musí samy přispět polovinou dotace," řekl předseda krajského výboru pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček. Schválené dotace Obchůdek 2021:



Kněževes (Blanensko)

Bítov (Znojemsko)

Zálesí (Znojemsko)

Zbraslavec (Blanensko)

Nýrov (Blanensko)

Lančov (Znojemsko)

Starý Petřín (Znojemsko)

Klobouky u Brna (místní část Bohumilice; Břeclavsko)

Deštná (Blanensko)

Rohozec (Brněnsko)

Unín (Brněnsko)

Rašov (Brněnsko)

Světlá (Blanensko)

Velenov (Blanensko)

Kunštát (místní část Újezd u Kunštátu; Blanensko)

Horní Břečkov (Znojemsko)

Hostěradice (místní část Míšovice; Znojemsko)

Dražůvky (Hodonínsko)

Žerůtky (Znojemsko)

Horní Poříčí (Blanensko)

Prostřední Poříčí (Blanensko)

Šumice (Brněnsko)

Stošíkovice na Louce (Znojemsko)

Újezd u Rosic (Brněnsko)

Uhřice (Blanensko)

Dolní Věstonice (Břeclavsko)

Vranovská Ves (Znojemsko)

Obora (Blanensko)

Miroslavské Knínice (Znojemsko)

Havraníky (Znojemsko)

Nový Přerov (Břeclavsko)

Rešice (Znojemsko)

Vilémovice (Blanensko) Skauti rozdávali betlémské světlo v plecháči u brněnského nádraží. Podívejte se Neschválené dotace Obchůdek 2021:

Nesvačilka (Brněnsko)

Damnice (Znojemsko)

Pravice (Znojemsko)

Milonice (Vyškovsko)

Nesovice (místní část Letošov; Vyškovsko)

Brťov-Jeneč (Blanensko)

Žerotice (Znojemsko)

Hnanice (Znojemsko)

Petrovice (Znojemsko)

Velký Karlov (Znojemsko)

Nemotice (Vyškovsko)

Žďár (Blanensko)

Krásensko (Vyškovsko)

Valtrovice (Znojemsko)

Úsobrno (Blanensko)

Tvořihráz (Znojemsko)

Borotín (Blanensko)

Habrůvka (Blanensko)

Borotice (Znojemsko)

Krasová (Blanensko)

Jiřice u Miroslavi (Znojemsko)

Plaveč (Znojemsko)

Dobré Pole (Břeclavsko)

Němčice (Blanensko)

Litobratřice (Znojemsko)

Újezd u Boskovic (Blanensko)

Velké Hostěrádky (Břeclavsko)

Želetice (Hodonínsko)

Klentnice (Břeclavsko)

Skalice (Znojemsko)

Brod nad Dyjí (Břeclavsko)

Vanovice (Blanensko)

Olbramkostel (Znojemsko)

Mašovice (Znojemsko)

Loděnice (Brněnsko)

Skoronice (Hodonínsko)

Voděrady (Blanensko)

Trstěnice (Znojemsko)

Tasov (Hodonínsko)

Dyjákovičky (Znojemsko)

Rozseč nad Kunštátem (Blanensko)

Vřesovice (Hodonínsko)

Citonice (Znojemsko)

Branišovice (Brněnsko)

Tučapy (Vyškovsko)

Ketkovice (Brněnsko)

Skalice nad Svitavou (Blanensko)

Šumná (Znojemsko)

Spešov (Blanensko)

Bohutice (Znojemsko)

Petrovice (Blanensko)

Chvalovice (Znojemsko)

Nová Lhota (Hodonínsko)

Oleksovice (Znojemsko)

Šošůvka (Blanensko)

Bukovany (Hodonínsko)

Vémyslice (Znojemsko)

Pustiměř (místní část Pustiměř, Vyškovsko)

Javorník (Hodonínsko)

Ostrovačice (Brněnsko)

Němčičky (Břeclavsko)

Lažánky (Brněnsko)

Nížkovice (Vyškovsko)

Moravany (Hodonínsko)

Žádovice (Hodonínsko)

Nemojany (Vyškovsko)

Cetkovice (Blanensko)

Uhřice (Hodonínsko)

Žďárná (Blanensko)

Radostice (Brněnsko)

Vysočany (Blanensko)

Jezeřany-Maršovice (Znojemsko)

Nebovidy (Brněnsko)

Omice (Brněnsko)

Řícmanice (Brněnsko)

Radějov (Hodonínsko)

Vedrovice (Znojemsko)

Násedlovice (Hodonínsko)

Neslovice (Brněnsko)

Starý Poddvorov (Hodonínsko)

