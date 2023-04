Z umístění a nepostupu do finálového boje byla nakonec Kamenská zklamaná, výkon ji však uspokojil. „Díky vyhranému bronzovému kolu, které jsem ovládla o tři body, to pro mě byl jistý pocit zadostiučinění,” svěřuje se.

Pro Kamenskou to byl už druhý evropský šampionát. Prvních větších závodů se zúčastnila loni. Na mistrovství v Turecku získala třetí místo i přes to, že se s trenérkou před turnajem osobně viděly jen třikrát. Je totiž Slovenkou žijící v Itálii. S výkonem tehdy moc spokojená nebyla. „Nejspíš to bylo i tím, že jsem trénovala bez zavázaných očí,” vzpomíná.

VERONIKA KAMENSKÁ



Má 23 let, bydlí v Břeclavi a je česká reprezentantka v parakarate.

Z mistrovství Evropy v této disciplíně získala již dvě bronzové medaile.

Úspěšná je i ve freestylovém yoyování, kde se pyšní druhým místem z mistrovství světa.

V yoyu je i několikanásobnou mistryní Evropy a České republiky.

Studuje obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na brněnském Vysokém učení technickém.

Před svým druhým mistrovstvím pak formu ladila právě tímto způsobem. „Trénuju v tělocvičnách na Vysokém učení technickém, kde studuji, mezi dalšími karatisty, kteří soupeří spolu. Když mám zavázané oči, jenom slyším, jak kolem mě někdo skáče, dupe a funí. Už se i stalo, že na mě někdo spadnul,” popisuje tréninky. Kamenská navíc změnila i styl.

Dříve byla zvyklá trénovat jednou týdně, nyní je to i čtyřikrát, a to online. „Jelikož trenérka žije v Itálii, je složité vše sladit. Trénovaly jsme jednou týdně přes zoom, ona byla doma v obýváku, já v tělocvičně. Tři další tréninky z tělocvičny jsem jí nahrávala a posílala,” komentuje situaci.

Plány mladé karatistky jsou nyní jasné. Za několik týdnů ji čekají státnice a možné doktorské studium, v říjnu by ráda vyjela na mistrovství světa. „Už jsem začala chystat další sestavu. Trvá asi půl roku, než se ji člověk naučí správně, rovně a nespadne,” prozrazuje karatistka.

Na šampionátu chce zazářit s jednou z nejsložitějších sestav, se kterou v parakarate závodí jen mistr světa. Sestava se jmenuje Ohan Dai.

Kamenská se věnuje části karate s názvem kata. Při tréninku ani na soutěžích se tak nestřetává s reálnými soupeři. „Kata je soubor technik, které slouží proti obraně s více imaginárními soupeři. Je to sestava, kde člověk dělá bloky, údery, kope nohama. Je to přesně daná sekvence pohybů,” vysvětluje sportovkyně, která soutěží v kategorii zrakově znevýhodněných.

Ve svých třiadvaceti letech už má za sebou mnohé úspěchy. Velmi známá je i na poli yoyování. Pyšní se několika tituly mistryně České republiky i Evropy a úspěšná byla i na mistrovství světa, kde získala druhou příčku.

V top výběru

Stojí také za aplikací Nepanikař, která pomáhá lidem s depresemi nebo úzkostmi. Podle časopisu Forbes je Kamenská jedním z třiceti největších českých talentů pod třicet let roku 2021.

Osud se s touto mladou ženou příliš nepáral. Má za sebou posttraumatický stresový syndrom i pokus o sebevraždu. Navíc ji trápí problémy se zrakem. Bez brýlí na lepší oko vidí pouze půl procenta. Zrak se jí zhoršuje od deseti let. Problém se promítá i do soutěžení s yoyem.

„Na pódiu bývá tma a jak už hůř vidím, tak mi provázek občas splývá do jednoho, tak to může ovlivňovat i můj výkon,” domnívá se mladá žena.

