„Jezdíme, kam nás pošle centrální dispečink. Ten zase dostává adresy od hygienické stanice, jež určuje, koho otestujeme my u něj doma a kdo zamíří sám do odběrového stanu,“ říká studentka lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pracovní dobu má mladá žena od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer. Zhruba v poledne zamíří na základnu na oběd. S kolegou, který je také student medicíny, si tam vystřídají role. Řidiče jim dělají policisté. „Jeden z nás sedí vepředu a nevystupuje z auta. Přijímá výzvy z dispečinku, volá pacientům, že se k nim blížíme a vyplňuje žádanku, formulář pro hygienu a štítek na vzorek. Druhý je v ochranných pomůckách v oddělené takzvané špinavé části auta, kde odebírá pacientům vzorky a ukládá je do ledničky. Po šesti hodinách si role vyměňujeme,“ popisuje Buzrlová.

V průměru jedno auto zvládne za směnu zajistit vzorek zhruba od čtyřiceti pacientů. Odběrové vozy vyjíždí každý den celkem čtyři. „Hodně záleží, jakou část Prahy nám dispečeři naplánují. Někdy jsme v centru a máme adresy kousek od sebe, jindy jezdíme do okrajových částí Prahy a přejezd nám trvá i dvacet minut. Samotný odběr je rychlý, delší dobu nám zabere papírování,“ vysvětluje studentka.

Strach nemá

Za pacienty nechodí až přímo k nim do domu, vždy je požádají, aby na ně čekali před ním. „V případě, že je pacient imobilní, tak za ním samozřejmě do bytu jdeme, ale jinak se snažíme pobyt v potencionálně infikovaném prostředí minimalizovat. Proto taky ten takzvaně čistý ze dvojice zůstává v autě a do přímého kontaktu s pacientem přichází pouze ten špinavý v ochranném obleku,“ povídá Buzrlová.

Většina lidí už odběrový tým netrpělivě vyhlíží, ale párkrát už se Buzrlové také stalo, že se nemohli dovolat, dozvonit, nebo někdo odběr dokonce odmítl.

Strach sympatická blondýnka nemá. „Riziko tu samozřejmě je, ale je to obor, který jsem si vybrala a jsem ráda, že získám nové zkušenosti,“ zmiňuje Buzrlová.

Šest hodin v ochranném obleku

Náročnější je podle ní rozhodně ta role, kdy musí strávit šest hodin v ochranném obleku bez možnosti napít se, dojít si na záchod, nebo se poškrábat. „A taky hrozně tlačí ochranné brýle. Spodní rukavice si lepíme lepicí páskou k obleku, na to si dáváme ještě jedny. Na oblek si k pacientům bereme ještě jednorázovou pláštěnku a na nohách máme kvůli dezinfikovatelnosti gumáky. Na obličeji pak respirátor, brýle a štít. Když je venku teplo, dost se zapotíme,“ popisuje.

Po službě se Buzrlová doma zvládne jen najíst a jde spát. Za týden má obvykle dvě až tři směny v odběrovém voze. „Odpočinek a odreagování jsou velmi důležité. K tomu mám navíc stále nějaké školní povinnosti, takže mám alespoň čas i na ně,“ upozorňuje.

Na univerzitě však na její dobrovolnickou činnost berou ohledy a neřeší tolik absence při on-line výuce. „Každý předmět to má jinak. Například distanční výuku pediatrie jsme měli formou seminářů a přednášek přes aplikaci Zoom a na konci bloku byl zápočtový on-line test. Teď mám anesteziologii, jejíž zkoušku nám přesunuli až na léto, ale některé předměty prý mají i ústní zkoušení on-line,“ zmiňuje Buzrlová.

Veslařka, která trénovala i s olympijskou vítězkou Miroslavou Knapkovou, se snaží i při nynějších omezeních sportovat. „Na vodě jsem nebyla ani nepamatuju. Každý den se ale snažím něco dělat. Posilovat, běhat, jezdit na kole nebo veslařský trenažér. Udržuji se v kondici, abych kromě jiného, byla zdravá a posílila si imunitu,“ doplňuje.