Podle předsedy komise Františka Novotného by Morkůvky měly šanci získat stuhy všechny. „Obec nás zkrátka zaujala. Jsou tam příjemní a milí lidé, a to včetně starostky. Cítili jsme se tam skutečně velice dobře. Skvěle tam funguje společenský život, lidé se sdružují ve spolcích, které skutečně žijí,“ pochvaloval si Novotný, který současně vede městys Křtiny na Blanensku.

Ten se shodou okolností stal Jihomoravskou vesnicí roku 2017. Obě obce však podle starosty a předsedy komise srovnat nelze. „Křtiny a Morkůvky jsou úplně odlišné, neporovnatelné. Naše obec je poutním místem, Morkůvky jsou klasickou jihomoravskou vesnicí v pravém slova smyslu,“ řekl Novotný.

Že by mohli získat alespoň nějakou stuhu, si Morkůvečtí mysleli. „Už i proto, že jsme před dvěma lety získali bílou stuhu za činnost mládeže. Zlatou jsme však v nejmenším nečekali. Naším cílem bylo přivítat porotu tak, jak jsme zvyklí z našich akcí – nestrojeně, příjemně. Ze setkání jsme si vlastně udělali takovou další obecní akci, jen s tím rozdílem, že se konala ve všední den dopoledne. Děti dostaly volno ve škole, dospělí, kteří mohli, si vzali dovolenou v práci,“ usmívala se starostka Brigita Petrášová.

výsledné hodnocení:

Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole - obec Morkůvky

Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kostelec

Modrá stuha - za společenský život - obec Násedlovice

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Velatice

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Petrovice (okres Blansko)

Porota měla možnost poslechnout si morkůvecké mužáky v Muzeu generálporučíka Františka Peřiny a seznámila se také s tamní dětskou skupinou Peřinka, která funguje podobně jako mateřská škola a navštěvují ji děti od dvou až do sedmi let věku. „Představili jsme jim i naše další spolky. Sokol, myslivce, hasiče, důchodkyně, které se pravidelně scházejí. Porotci se také dozvěděli více o akci mladých pěstitelů chilli papriček s názvem Chilli for people nebo o Morkůvské čtyřiadvacítce, což je čtyřiadvacetihodinový pochod okolo obce,“ přiblížila Petrášová.

Na celorepublikové finále, které se uskuteční čtrnáctého září letošního roku, se v obci nijak zvlášť připravovat nebudou. „Program se ponese v podobném duchu. Rozdíl bude jen v tom, že se u nás porota zdrží o něco déle. Využijeme tedy času k tomu, abychom více představili naše spolky a také projekty, které buď připravujeme, nebo které už jsou hotové. Jde například o opravu zvonice, novou knihovnu, kulturní dům, osvětlení, nový bezdrátový rozhlas, naučnou stezku o místním malíři Ludvíku Dobešovi, obnovení původního rybníka a podobně,“ nastínila starostka.

Vítězství obce se setkalo se všeobecným nadšením tamních obyvatel. „Udělali jsme tady kus práce, v obci se hodně budovalo – máme hospodu, sportoviště. Lidé z obce neodcházejí, naopak, stěhují se k nám. Jsme sice malá dědinka, ale žije se u nás velice dobře. Jsem také moc ráda, že se u nás stále udržují staré tradice, vztahy mezi lidmi, ať už jde o děti, či starší generaci. Mladí rádi chodí v krojích, baví je to, dělají si hody, aniž by je do toho někdo nutil. Zkrátka je to u nás tak, jak tomu bývalo dříve – je tady taková pospolitost, rádi se setkáváme a máme si co říct. A tak to má být,“ podělila se o svůj názor důchodkyně a knihovnice Jarmila Filásková.