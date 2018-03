Veteráni jako za Elvise. Do Pasohlávek zamíří tisíc amerických aut

Pasohlávky - Cadillacy, mustangy, corvetty. Fanoušci amerických aut si přijdou na své v Pasohlávkách na pomezí Břeclavska a Brněnska. Do autokempu Merkur dorazí asi tisícovka veteránů i nových aut vyrobených ve Spojených státech amerických. „K vidění budou veteráni z časů Elvise Presleyho, Johna Travolty, burácející osmiválce, klasická kabria z padesátých let, ale také nejnovější corvetty a mustangy,“ uvedla za pořadatele Petra Haumer.

Ilustrační foto.Foto: Finanční úřad JMK

Jeden z největších srazů amerických aut ve střední Evropě začíná prvního června a potrvá tři dny. Těší se na něj i Karel Polach z Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Tak velké srazy jsou většinou v Čechách, na Moravě je to výjimka. Je to výborná zpráva. Bude to kousek od Brna, akce přiláká hodně lidí,“ myslí si Polach.

Na jižní Moravě se koná akce Lucky Cruisers Weekend vůbec poprvé. Stěhuje se sem z Konopiště. „To už nezvládalo pojmout akci lámající každoročně rekordy v počtu účastníků. Loni ji navštívilo přes sedm stovek aut,“ sdělila Haumer.

K akci patří také americké burgery a nápoje.