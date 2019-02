Hustopeče - Ještě letos by měla začít první etapa obnovy hustopečského sídliště. Díky soutěžím by měla být mnohem levnější.

VIZUALIZACE: Obnova hustopečského sídliště Větrná. | Foto: Město Hustopeče





ZDE Vážení čtenáři, kompletní vizualizace sídliště Větrná najdete v pdf

Nová parkovací místa, obnovené i zcela nové chodníky a silnice, dvě sportovní plochy, klidová zóna, dětské hřiště, zeleň a dokonce i plocha pro venčení psů. Tak by mělo vypadat hustopečské sídliště Větrná. Radnice počítá s částkou kolem pětadvaceti milionů korun, část chce získat i ze státního rozpočtu a grantů.

Měsíce diskuzí

„O modernizaci sídliště se v Hustopečích uvažuje asi už dvacet let. Aktivně na projektu včetně projednání záměru s občany pracujeme téměř osmnáct měsíců,“ uvedl místostarosta Hustopečí Libor Sadílek, který připomněl, že se vedení města sešlo s lidmi hned třikrát.

„Na prvním setkání jsme po diskuzi zjistili priority obyvatel sídliště. Na druhém jsem mluvili o připravených variantách. Poslední mělo informativní charakter a představili jsme projekt, na kterém se aktivně podíleli právě obyvatelé sídliště Větrná,“ naznačil, že názor tamních obyvatel byl pro radnici více než důležitý.

Jak Sadílek doplnil, obnovou bude muset projít více než sedmdesát procent venkovního prostoru sídliště. „Celková investice v běžných rozpočtových cenách je kolem třiceti milionů korun. Plánované příjmy z dotace ministerstva pro místní rozvoj jsou dvanáct milionů korun a zbytek musíme dát z rozpočtu města. Ale budeme se také ucházet o granty privátních společností,“ nastínil místostarosta, podle kterého by obnova mohla začít hned po výběrových řízeních, jež by měly být v polovině letošního roku.

Radnice plánuje rozložit obnovu sídliště do tří etap. U výběrových řízení by měla podle informací Sadílka rozhodovat především cena dodávky. Soutěžením by se prý mohla snížit až o pět milionů korun.

„Nenechali jsme nic náhodě a všechno jsme konzultovali s ministerstvem. I kdybychom dotaci nezískali, půjdeme alespoň do částečné opravy,“ přiznal místostarosta.

Spokojené družstvo

Že je projekt už tak daleko, má radost i předseda stavebního bytového družstva Pálava Miroslav Hrabal. Družstvo se totiž stará o více než sto padesát tamních bytů.

„Od začátku projekt podporujeme, s místostarostou Sadílkem jsme o tom jednali už před dvěma roky. Velmi to vítáme. Zateplujeme tam domy, takže budeme jen rádi, že se zlepší i prostředí mezi nimi. Naší prioritou je, aby se tam lidem líbilo,“ netajil se Hrabal a dodal, že třicet let staré sídliště už skutečně potřebovalo obnovu.

„Technický stav silnic je špatný i možnosti vyžití jsou minimální. Navíc neustále roste počet automobilů, takže jsou zapotřebí i nová parkovací místa. Ke všemu se kolem staví nové domy, takže se sídliště stane bytovým komplexem,“ řekl předseda hustopečského družstva.

To, že by se město pustilo alespoň do částečných oprav i v případě, že státní dotace nevyjde, jej také těší. „Pokud by to na ministerstvu nevyšlo, je dobré udělat alespoň ty první kroky. Každé oživení, modernizace a zlepšení životního prostředí je vítané,“ usmíval se.

Spokojená s návrhy i tím, že by se mělo začít s opravami ještě letos, je rovněž Vlasta Losenická. Ta v bytě, který je součástí hustopečského sídliště, žije už šestnáct let.

„Jsem moc ráda, obnova sídliště je už zapotřebí. Je tady třeba dětské betonové hřiště, děti si mají kde hrát, ale místa je pro ně málo. Navíc je tady čím dál více aut, v zimě parkují i na chodníku, takže pomalu není kudy procházet. Návrhy jsem už viděla a jsou podle mého pěkné, souhlasím s nimi,“ měla radost z novinek ve městě Losenická.