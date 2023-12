Složitě se mnohdy dostávají řidiči na odpočívku Zeleňák, která se nachází na obou stranách dálnice D2 u Velkých Němčic na Břeclavsku. Důvodem je velké množství parkujících kamionů. Situace se má do budoucna zlepšit. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozšíření odpočívek.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl na síti X uvedl, že už zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Předpokládaná hodnota zakázky je 463 milionu korun bez daně," vyčíslil.

Po rekonstrukci se výrazně zvýší počet parkovacích míst zejména pro nákladní auta. Má přibýt až sto sedmnáct nových míst. „Na stavbu je vydané stavební povolení v právní moci," zmínil Mátl. Součástí úprav jsou i nabíječky pro elektromobily.

Podle zástupců sdružení dopravců Česmad Bohemia dlouhodobě chybělo loni na dálnicích v celé republice asi dva tisíce parkovacích míst.

„Tento problém jsme si částečně přinesli z minulosti, kdy nové dálniční úseky vznikaly bez patřičných parkovacích kapacit. Změna současného stavu je velmi obtížná, protože kromě klasických finančních otázek je zde problém s výkupy pozemků, ekologickými aktivisty a především často s odporem obyvatel," sdělil už dříve mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix.

Kapacita odpočívek podél dálnic v České republice je už mnoho let nedostatečná i podle řidiče Reného Baláše. „Nejhorší je situace zkraje týdne, kdy míří na německé hranice a dál auta z Balkánu. V opačném směru je nemožné zaparkovat naopak na konci týdne, kdy se řidiči nákladních aut vrací. Pokud nestihnu zaparkovat do čtyř hodin odpoledne, už to ani nemusím zkoušet - místa nebudou," přiblížil před časem situaci řidič.