Až padesát parkovacích míst, množství zeleně i zastíněné prostranství vybízející k odpočinku. To vše má vzniknout v Zámecké ulici ve Valticích naproti pivovaru Feldsberg.

Na projekt, který má stát odhadem sedm milionů korun, už má radnice zpracovanou architektonickou studii s povedenými vizualizacemi. Pokud vše půjde, jak má, hotovo by mohlo být už příští rok.

Vedení města chce využít počínající rekonstrukce silnice první třídy číslo 40 na průtahu městem, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic. Z hlavního tahu se totiž lze přímo napojit právě na Zámeckou ulici. „Říkali jsme si, že by bylo dobré, kdybychom využili rekonstrukce silnice a hned se pustili i do obnovy prostranství a parkoviště naproti pivovaru. Ať je to hotové v jednom,“ zdůvodnil starosta města Aleš Hofman.