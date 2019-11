Založila totiž charitativní projekt s názvem Tahej pro Kamilku. „Jeho cílem je natočit video se slovy Tahám pro Kamilku a maximálním výkonem při posilování. Video následně zveřejním na Facebooku spolu s částkou, kterou holčičce pošlou,“ vysvětlila Zemanová.

Akci na pomoc ochrnuté dívce pořádá třetím rokem. Poprvé spolu s dalšími kulturistkami vytvořila kalendář, který následně vydražily, loni už pomáhala stejně jako letos. Dohromady pro Kamilku získala asi 140 tisíc korun. I díky tomu se stav holčičky postupně zlepšuje.

Do projektu, který potrvá až do konce listopadu, se zapojila i Slavka Remetová Ratvajská. „Pro nás maminky je zdraví našich děti to nejdůležitější. Přeji hodně sil mámě i tobě, Kamilko,“ napsala na svůj Facebook.