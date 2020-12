Iniciativa vzešla od více než stovky prodejců, kteří tak zareagovali na nejistotu ohledně otevření vánočních trhů. „Zakoupit lze vánoční ozdoby, ručně vyrobené figurky nebo dokonce i vánoční punč. Ten je prodávaný v litrových lahvích a ani speciální vánoční hrnky ve tvaru srdce či botičky v prodeji nechybí,“ informovala Markéta Spěváčková ze Zahraniční kanceláře města Vídně.

Do akce se zapojilo 102 ze 117 prodejců. „Zda se vídeňské vánoční trhy ještě letos budou konat či nikoliv, se rozhodne příští týden. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Demox Research by o jejich návštěvu mělo v současnosti zájem pouze 25 procent Rakušanů. Více jak polovina dotázaných prý navíc byla proti jejich otevření, a to kvůli silným obavám z koronavirové infekce. Ještě minulý rok přitom uvedlo 75 procent dotázaných, že vánoční trhy navštíví," tlumočila Spěváčková.