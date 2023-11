Synagogou se nesla hudba v podání souborů z blízkého okolí. Kolem vystupujících i diváků se procházeli další hosté, kteří měli na hoře i dole k dispozici pestrou nabídku vánočních dekorací a ozdob. A nejen těch, ale příchozí mohli například ochutnat dýňové cukroví s hřebíčkem a kardamomem, vyzkoušet bezinkový nebo medový sirup. K mání tady byly různé náušnice, korálky, postavičky tří králů z kukuřičného šústí, pravé vlněné ponožky a nebo keramika, a to včetně té ze šamotové hlíny. „Je pálená při tisíc sto osmdesáti stupních. Jsem až překvapená, jaký je o tuto keramiku zájem, asi největší je o velké vázy,“ přibližuje Kristýna Dvořáčková.

Synagogu v Břeclavi naplnily adventní inspirace. Přišli i čerti

K vidění tady bylo i předení vlny. A širokou škálu zábavy si užívaly především děti ve velké adventní dílně. „Nahoře jsou bohaté dílničky, kde si děti mohou dokonce ze včelího vosku vytvořit svíčky, což je příjemné. Voní to tady Vánocemi. Příchozí si tady mohou nakoupit jak sladkosti, tak ručně vyráběné domácí výrobky včetně keramiky,“ shrnula Rišicová.

Nejen synagoga ale také její okolí zvalo hosty k minimálně k zastavení, a to na svařák, punč, kávu, francouzské palačinky a nebo k výběru adventního věnce či jiné pozornosti. Přitom Adventní inspirace jsou od svého vzniku také charitativní akcí. Příchozí tak přispívají do zapečetěné sbírkové pokladničky Oblastní charity Břeclav korunami, které mají pomoci lidem starším i těm nejmenším. „Finanční dary jsou přímo na charitní záchrannou síť, tedy pro všechny lidi v nouzi, včetně rodin s dětmi, seniorů a dalších. Dárci jsou dokonce dnes štědřejší než minulý rok, je to moc krásné. Rády bychom všem poděkovali, od města, paní Rišicové a samozřejmě dárcům, kteří nás podporují,“ shoduje se pracovnice v charitních sociálních službách Simona Hermannová s koordinátorkou charitní záchranné sítě Dagmar Kokešovou.

Zdroj: Edita Rišicová