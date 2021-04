Jeho sídlo, a zároveň muzeum s folklorním centrem, vznikne v Charvátské Nové Vsi na okraji Břeclavi přestavbou sto padesát let starého sedláckého domku čísla popisného 62 v Lednické ulici. "Roky jsme hovořily o tom, jak důležité je pro každou dědinu, aby měla své muzeum. Konkrétně takové, které by přibližovalo místní folklor, tady není. Když se proto objevila možnost domek odkoupit, neváhaly jsme. Přišly jsme doslova za pět minut dvanáct. Jsem si jistá, že kdyby ho koupil kdokoli jiný, zbořil by ho," myslí si Benešová.

Spojitost domu a nadačního fondu Moravská krása přitom není zcela náhodná. „Moje dlouholetá kamarádka Monika Vintrlíková sem chodila za svou prababičkou, která se zde narodila a devadesát let zde žila. Z dětství má na domek živé vzpomínky, touha zachránit ho byla proto hrozně silná," vypráví členka správní rady.

Domek byl několik let neobydlený. Má vlhké stěny, ve špatném stavuje je i podlaha a chlévy se stodolou v zadní části, kde nadšenci likvidovali především nepořádek a harampádí. „Čtyři místnosti blíže do ulice s krásným dřevěným stropem a původní stoletou dlažbou v chodbě bychom rády zachovaly, zrekonstruovaly a využívaly. A to včetně původních dřevěných oken, dveří a vrat, které chceme repasovat. Budovy ve dvorním traktu však budeme muset zbořit, dlouhé roky sem zatékalo a hrozí zřícením," popisuje na místě Benešová.

Babince Maryšce

Jedna z místností bude věnovaná tradičním krojům, druhá pak babince Maryšce, jak svoji prababičku Vintrlíková familiárně oslovovala. „Zrekonstruujeme její pokojíček, a právě na životě babinky Maryšky ukážeme, jak se žilo na dědině a co vše museli lidé dělat. Další část bude sloužit jako folklorní muzeum s archivem ornamentů, které chceme chránit i vyučovat. Rády bychom zde zbudovaly i kuchyňku s kachlovými kamny, a třeba i pořádaly workshopy s ukázkami, jak se dříve peklo a vařilo. No a před vchodem bychom kromě zahrádky rády obnovily původní podloubí obrůstající vinnou révou a přidaly lavičky," naznačuje Benešová s tím, že nezbytné bude přivést do domu především rozvody vody a plynu.

Namístě stodoly a chlévů pak zřejmě ve dvoře vznikne kulturní a folklorní centrum. Jak bude vypadat, je však stále tajemstvím. Ve velké zahradě nebudou chybět ani ovocné stromy nebo vinohrad.

Moravská krása má již funkční i webové stránky, Facebook i Instagram. „Pokud se nám podaří získat stavební povolení do konce tohoto roku, věřím, že by pak za rok mohla být rekonstrukce hotová. Máme krásnou studii i projekt. Protože půjde o nákladnou opravu, rádi bychom požádali i o dotaci," doplňuje manažerka fondu Gajdová.

Z původního inventáře domu se kromě několika kusů nábytku příliš nedochovalo. "Na půdě jsem objevila nějaké staré obrazy, knížky, z nichž jedna je dokonce z roku 1780. Ve stodole jsme pak objevily sáně za koně, trakař, váhu decimálku a houpacího koníka," vyjmenovává Benešová.

Jak se daly dámy dohromady

Monika Vintrlíková, nynější honorární konzulka v Atlantě, se s Dagmar Benešovou zná mnoho let. „Naše děti spolu navštěvovaly folklorní soubor Charvatčánek. My dvě jsme spolu pak spolupracovaly hned na několika projektech. Před devíti lety se Monika odstěhovala do Ameriky, kde se začala věnovat kultuře, spolkovému životu českých krajánků, nebo třeba československé škole v Atlantě, kde žije," vypráví Benešová.

Společně s kulturní atašé ve Washingtonu Šárkou Vamberovou pak Vintrlíková vymyslela sérii workshopů s folklorní tematikou. „A tak jsme se poprvé v roce 2017 společně s malérečkou Mařenkou Švirgovou z Lanžhota, která je čestnou členkou nadačního fondu, podívaly do Ameriky. Techniku ornamentu jsme tehdy učily na ambasádě ve Washingtonu. Od té doby jsme se vydaly do Spojených států amerických ještě dvakrát. Navštívily jsme jak New York, tak i Atlantu či stát Iowa, kde žije početná česká komunita," prozrazuje členka správní rady nadačního fondu Benešová.

O projektové řízení se stará Lanžhotčanka Michaela Gajdová, jejíž dědeček maloval ornamenty a babička vyšívala krojové košile.

Moravská krása má sesterskou organizaci ve Spojených státech. Její název je Moravian Glory a v Atlantě se o ni stará čtvrtá členka týmu Lenka Panáková Mohwish.

