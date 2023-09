Nyní, po více jak sto letech, se Hans Folk symbolicky vrátil do rodných Milovic. A to prostřednictvím pamětní desky, kterou nechal nadšený italský badatel Marco Toffol ve spolupráci s vedením jihomoravské obce umístit na památník padlých vojáků z první světové války.

Slavnostního odhalení se v sobotu účastnily kromě místních i desítky lidí z Rakouska a Itálie. A to včetně folklorní kapely z obce Primiero San Martino di Castrozza z provincie Trentino. „Jsem ráda za hojnou účast při odhalení pamětní desky našeho rodáka Hanse Folka. Vzpomínku nechť provází nejen léty zmožený pocit úcty a vděčnosti, ale i upřímné odhodlání a slib, že se ji budeme snažit zachovat. Kdo je vzpomínán, není totiž zapomenut,“ řekla dojatě milovická starostka Veronika Blanářová.

Chlapec z Moravy

Marco Toffol, který osud téměř zapomenutého hrdiny z německé rodiny z Milovic oprášil, se ve volném čase zabývá pátráním po osudech tyrolských letců, kteří bojovali v první světové válce. Na Hanse Folka narazil úplnou náhodou.

„Byl to chlapec z Moravy, který by měl před sebou život plný různých možností, kdyby však v červenci 1914 nevypukla válka, jež ho v roce 1918 stála život. Zcela náhodou jsem jako milovník historie narazil na jeho příběh. V květnu 1917 zničil na palubě dvoumístného stíhacího letounu shazováním bomb velký italský muniční sklad včetně brigádního velitelství, které se tam nacházelo. Tato epizoda ve mně vzbudila zájem o tohoto vojína. Umocněný tím, že sice pocházel z Moravy, ale rozhodl se přihlásit do bojů jako jednoroční dobrovolník,“ přiblížil Toffol.

KDO BYL HANS FOLK?

Hans FolkZdroj: Deník/VLP Externista- Rakouskouherský letec, který se narodil 1.6. 1891 v německé rodině v Milovicích u Mikulova a zahynul 15. června 1918 v Jižním Tyrolsku. Sestřelený byl nad horou Monte Grappa jen kousek od domovského letiště v italském Feltre, když chránil před britskými stíhači svoje kamarády.



- Za své svědomité a hrdinské činy obdržel hned několik vyznamenání a medailí za statečnost. 23. května 1917 byl dokonce vyznamenaný císařským Řádem železné koruny za bombardování San Martina di Castrozza.



- Pohřbený byl v italském Feltre, kde má od loňského června také pamětní desku. V roce 1926 byl na žádost matky exhumovaný a jeho ostatky byly převezené do Milovic. Nicméně v roce 1945 došlo ke zničení jeho hrobu, čímž bylo jeho jméno téměř vymazáno a zapomenuto.



- O pamětní desku v rodných Milovicích se zasloužil italský nadšený badatel a milovník historie Marco Toffol. Ten dokonce o pilotu Folkovi vydal v italštině knihu s názvem Hans Folk, Storia di un Kaiserjäger divenuto aviatore.

Hans Folk byl dle jeho bádání svědomitým vojákem, který bral svou úlohu vážně a profesionálně. „O tom vypovídá i fakt, že obdržel více vyznamenání a řadu medailí za statečnost. 23. května 1917 byl dokonce vyznamenaný císařským Řádem železné koruny za bombardování San Martina di Castrozza,“ vyprávěl italský nadšenec.

Nad horou Monte Grappa

Na Rakušany obsazené letiště Feltre, které se mu stalo osudným, se dostal v prosinci téhož roku. A to jako člen stíhací eskadry Fliegerkompagnie 15. „Odtud se vydal 15. června 1918 na svou poslední misi. Když se snažil chránit některé své kamarády napadené Brity, byl sestřelený nad horou Monte Grappa,“ pokračoval Toffol.

Zajímavostí je, že mladého jihomoravského pilota sice pohřbili na hřbitově ve Feltre, ovšem ne na dlouho. „V roce 1926 byl na žádost matky exhumovaný a jeho ostatky byly převezené do Milovic. Nicméně v roce 1945 došlo ke zničení jeho hrobu, čímž bylo jeho jméno téměř vymazáno a zapomenuto,“ nastínil období po druhé světové válce italský badatel.

To, že má hrdinný německý pilot v rodných Milovicích nově pamětní desku, je podle něj taky důkazem vyrovnání se s minulostí. „Tento památník umožňuje uchovat si vzpomínku na Hanse Folka a předat ji dalším generacím. Není třeba mlčet, ale pracovat na tom, aby se jeho příběh a činy dostaly do povědomí co nejvíce. Vzpomínání pro nás znamená modlit se za mír a spravedlnost. Hanse Folka stál boj a obrana jeho vlasti život. Bojoval v Tyrolsku, a proto k němu máme blízko. Bojoval hrdě a statečně za svou vlast. Nikdy nepřestal bránit naši zemi. Obrazy minulosti neslouží jen jako vzpomínka, ale slouží i k utváření budoucnosti. Jsme tady i proto, abychom řekli, že už nikdy nechceme válku. A abychom dokázali, že mír je nejmocnější,“ doplnil Toffol.