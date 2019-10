Právě zatahují sítě, v kterých se mrskají tuny kaprů. „Srovnejte se, a víc doprava, táhněte," udává pokyny hlavní porybný Ivan Šútovský, vedoucí střediska Velký Dvůr z Rybnikářství Pohořelice, které rybník spravuje. Lovit ho budou až do úterý.

Slavnostní výlov Vrkoče pro veřejnost pořádají rybáři každoročně. „Chceme lidem ukázat práci rybářů a také jim dát možnost ochutnat rybí speciality, to vše uprostřed nádherné podzimní přírody," říká ředitel společnosti Roman Osička.

Z břehu rybníka se stala neprostupná kolonáda, lidé po ní ale korzují se spokojenými výrazy ve tvářích. A větří lákavé vůně z polních kuchyní. Tak jako Petr Ševčík z Drnholce, který si vystál frontu na řízky z vrkočského kapříka. „Jezdíme sem s manželkou každý rok, letos i s vnučkami. Je to tu super, akorát letos je tu už moc atrakcí," svěřil se, když procházel kolem ruského kola.

Letošní novinka lákala hlavně dětí. Rodiče, kteří je na ruském kole doprovázeli si ale pochvalovali výhled na okolní lesy a rybník z výšky. „Je to perfektní, určitě se svezte," předávali si u fronty na svezení.

Přes voňavý kouř, který se valí z komínu kotle s rybí polévkou i sousedního grilu, prosvítá ranní mlhou slunce, vyjasňuje se. U loviště se kupí početné publikum. „Přijímáme do cechu rybářského tohoto muže, aby ctil Petrovy zákony a sloužil řemeslu s nejlepším svědomím," zní od vody k divákům. Vzápětí jsou svědky rituálu polévání mladíka vodou z rybníka, které stvzuje ředitel Osička poplácaním dřevěným rybářským právem a odříkáním formulí. Od pasu dolů mokrý student rybářské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Filip Zezula se překvapivě usmívá. „Teď patřím už mezi ně," a pokyvuje hlavou k přihlížející partě kolegů, kteří spěchají s gratulacemi.

V davu to zašumí. „To je Schillerová, reagují lidé na ženu v červených kalhotách, která se objevila u loviště. Návštěvu ministryně financí Aleny Schillerové potvrzuje moderátor jejím přivítáním. A také ji muži od vody přijímají do cechu. Tentokrát jen symbolicky pár kapkami vody. „Dnes jsem byla pasována a přijata do cechu rybářského. Nesmírně si toho vážím, na výlovu Vrkoče jsem poprvé a to mi připomělo, že už se těším na Vánoce," říká ministryně.

Děti věnují víc pozornosti unikátním několikametrovým jeseterům a sumcům v obřích akváriích. Vévodí jim šedesátikilový sumec Pepa, k vidění je ale i metrová štika Berta nebo devatenáctiletý Amur bílý Vasil.

Podzimní hřejivé slunce, které si užívají lidé na břehu, dělá naopak rybářům starosti. „Lov je riskantní, teploty šplhají k pětadvaceti stupňům a voda má kolem sedmnácti. Nasadili jsme provzdušňovače a udržujeme vyšší stav vody, tak má ryba větší šanci přežít," vysvětluje Jan Šutovský.

Vrkoč je první velký rybník, který rybáři loví, v gumových oblecích a ve vodě stráví ještě zhruba měsíc, než přesunou letošní úrodu do sádek. „Očekáváme, že letos vylovíme z rybníků asi 950 tun tržních ryb, přímo z Vrkoče asi 280 tun," předpokládá obchodní náměstek rybnikářství Pavel Míšek.

Úroda má být podle něj asi o deset procent nižší než obvykle. Na vině je hlavně chladné počasí z jara. "Rybám nesvědčí, méně žerou a mají pak nižší přírůstek," vysvětluje.

Cena ryb se ale pro spotřebitele nezmění. „Lidé mohou počítat se stejnou cenou jako v předchozích letech. Kapr první třídy do dvou a půl kila bude stát 85 korun za kilo a výběrový do pěti kil 95 korun za kilo. Přímo u rybníka koupí zájemci ryby o pět korun levněji, protože odpadají režijní náklady," potvrzuje Míšek.

Díky pěknému počasí očekává také rekordní návštěvnost. „Během tří dnů, kdy výlov pořádáme, může přijít až šedesát tisíc lidí, loni jich přišla zhruba polovina," počítá šéf obchodu.

Ročně také gurmáni sní přímo na březích Vrkoče kolem sedmi tun upravených ryb.

Rožmberk za Vrkoč vyměnili letos i manželé Vidlákovi z Třebíče. „Letos jsme jeli sem, máme rádi tu atmosféru, je to blíž a na Rožmberku už bylo moc lidí," srovnává Jaroslav Vidlák, který přijel s manželkou v předstihu už v pátek.