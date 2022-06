K místu proto přihrnul hlínu a zkontaktoval svého známého Michala Švirgu, který pracuje jako policejní pyrotechnik. „Byl to zvláštní pocit. Po celém těle mě polilo horko a studený pot. Samozřejmě, že vím, jaké boje se tady u Lanžhota na konci války odehrávaly, vím, kde byly zákopy i to, že se zde čas od času něco objeví. Pocit je to ovšem skutečně zvláštní,“ vyznal se muž, který se ve volném čase věnuje mimo jiné i vojenské historii.