Jan Arbet se vydal do mandloňového sadu s partnerkou a malou dcerkou z Uherského Hradiště. „Původně jsme chtěli přijet v sobotu, ale kvůli počasí jsme to odložili. O programu na náměstí jsme ani nevěděli," popsal muž. Rodina se těšila především na hezkou procházku a focení mezi rozkvetlými stromy.

Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích ukončil předčasně silný vítr

Procházka v sadu s výhledy na jihomoravskou krajinu přilákala do Hustopečí také Janu Šimůnkovou z Olomouce. „S partnerem jsme tady dnes zaslechli, že byla v sobotu změna programu kvůli počasí, ale nic víc o něm nevíme. Na rozkvetlé stromy jsme se chtěli podívat už vloni, ale prošvihli jsme to. Vše už bylo opadané," vylíčila návštěvnice.

Podle pracovnice turistického informačního centra Venduly Šebestové je nedělní návštěvnost srovnatelná s loňským rokem. „Myslím, že lidé dorazí ještě i po obědě. Tedy doufám v to, protože zase hlásí déšť," zamyslela se žena.

Ukončený program

Vedení města v sobotu odpoledne předčasně ukončilo program Slavností mandloní a vína kvůli špatnému počasí. Nedošlo ani na koncerty Anety Langerové a Docuku, které měly na hustopečském náměstí začít ve dvě hodiny. „Za třináct let je to poprvé, co jsme byli nuceni toto řešit. Jsme nesmírně vděční že se nikomu nic nestalo, což je pro nás i potvrzením, že rozhodnutí bylo správné," informovali představitelé města na sociálních sítích.

Podle Šebestové se silný vítr začal zvedat v sobotu po jedné hodině odpoledne. „Dopoledne přišlo hodně lidí. Kolem půl druhé pak začal vítr a ve dvě jsme začali sklízet. V takovém počasí by bylo nezodpovědné pokračovat. Nějaké stánky tady zůstaly, ale náš stan v podstatě uletěl," popsala.

Do konce příštího týdne vedení města vydá oficiální prohlášení k situaci včetně informací o možnostech vrácení vstupného a případných náhradních termínů koncertů.