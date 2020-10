Povodí Moravy upozornilo obyvatele, že dojde k rozlivu vody do suchého poldru mezi obcemi Moravská Nová Ves a Týnec a může částečně zasáhnout i přilehlé obce. „Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v lese,“ varovali obyvatele Lanžhota představitelé temní radnice.

„Vodohospodáři odlehčují Moravu u Tvrdonic, napouští se poldr Soutok a zjišťujeme, které objekty v blízkosti mohou být ohroženy,“ uvedl v pět hodin odpoledne výsledky jednání povodňové komise starosta Ladislav Straka.

Před vstupem do lesů varují i v Břeclavi. "Od dnešního dne je dočasně zakázán vstup do lesů v oboře Soutok v katastrálním území Břeclav a Lanžhot s výjimkou trasy cyklostezky mezi Břeclaví a Lanžhotem přes lokalitu Pohansko a Kazůbek. Vstup je zakázán kvůli povodni v lesích a zaplavení značné části porostů. Hrozí mimo jiné i nebezpečí pádu podmáčených stromů. Zákaz vstupu platí do odvolání," apelují na webu na obyvatele Břeclavští představitelé radnice.