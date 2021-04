Důvodů, které je k takovému kroku vedly, mají hned několik. "Až dosud hasičům sloužila cisterna z roku 1984, ačkoli šlo spíše o muzejní kousek, byli za něj vděční. Dokonce si ji i vymazlili a vybavili například couvací kamerou, osvětlovacím stožárek či LED rampou. Nicméně nyní již dosloužila a její další užívání by bylo životu nebezpečné," uvedl místostarosta obce Jiří Michna.

Pomyslnou poslední kapkou byla závada na řízení cisterny. Hasiče požádala firma, která v obci nyní buduje kanalizaci a čistírnu odpadních vod, o dílčí úklid silnice kolem mateřské a základní školy. "Při výjezdu cisterny z hasičské zbrojnice strojník jednotky pohotově rozpoznal unikání vzduchu z řízení. Stát se toto při ostrém výjezdu, kdy je všude hluk, zmatek, adrenalin a snaha o co nejrychlejší opuštění hasičské zbrojnice, této nebezpečné závady by si hasiči zřejmě nevšimli. Mohlo se tak dost dobře stát, že by například při jízdě z kopce najednou přestaly fungovat brzdy i řízení. Mnohatunové auto s šesti lidmi a třemi tisíci pěti sty litry vody by se tak stalo neřízenou střelou," popsal místostarosta obce.

Po dohodě s radnicí se proto hasiči přiklonili k pořízení auta na splátky. "Po zvážení několika možností se nakonec obec Bořetice rozhodla na doporučení hasičů zakoupit CAS 16 PRAGA od města Kostelec na Hané za osm set tisíc korun, a byť se cena rozloží do tří ročních splátek, bude to i tak pro malou obec nemalá finanční zátěž. Obecní radě jsem proto navrhnul, aby obec pro svoje hasiče na pořízení cisterny vyhlásila veřejnou sbírku. Dvakrát jsme totiž žádali o dotaci a pokaždé nám ji zamítli s tím, že jednotky požární ochrany cisterny nepotřebují," přiblížil Michna.

Hasiči, kteří jsou jindy zvyklí a ochotní pomáhat, tak nyní potřebují pomoc sami. Veřejná sbírka odstartovala prvního dubna a potrvá až do 30. června letošního roku. Lidé, kteří chtějí přispět, tak mohou učinit na transparentní účet 123-3598760277/0100.