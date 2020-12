Cestující nově nebudou muset při jízdě z Brna do Hustopečí přestupovat na motorový vlak, ale pojedou přímo. Jízdní doba se tak zkrátí na pouhých pětatřicet minut. "Osmdesát procet nákladů se nám podařilo získat z evropských dotací. Podažilo se nám místy dodělat přeložky mimo původní trať. To znamená, že jsme schopni docílit zvýšení rychlosti vlaků až na devadesát kilometrů v hodině," vyzdvihl náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Poslední výluky mají skončit 16. prosince. "Poté nás čekají již jen dokončovací práce jako přejezdová zařízení, terénní úpravy či závěrečná dokumentace. Předpokládáme, že hotovo bude v březnu," doplnil Nejezchleb.

Součástí investice byla i rekonstrukce výpravní budovy v Hustopečích včetně nových bezbariérových nástupišť s přístřešky pro cestující či úprava podchodu v Šakvicích. "Nový podchod nyní vede až za kolejiště. Cestující, kteří pojedou do Šakvic, tak nemusejí chodit přes most nadjezdem nad tratí, ale bezpečným podchodem," přiblížil Nejezchleb.

Rekonstrukce se v příštím roce dočká také výpravní budova v Šakvicích. "Opravíme střechu, novou fasádu, dveře, okna, ale i vnitřní dispozici včetně toalet. Nyní finalizujeme dokumentaci," doplnil ředitel oblastního ředitelství Správy železnic Libor Tkáč.

Modernizace trati mezi Hustopečemi a Šakvicemi je součástí plánu, jehož cílem je zlepšení regionální dopravní obslužnosti v kraji. "Již rok funguje na stejném principu trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic. Intenzivně pracujeme také na výstavbě úseku z Brna do Zastávky u Brna. Nyní konkrétně ve Střelicích," nastnínil náměstek pro modernizaci dráhy.

Aktuálně je v provozu jedna z kolejí z Heršpic do Střelic. "Na jaře pak začneme s rekonstrukcí sousední koleje. Hotovo by mělo být do konce roku 2021," odhadl Nejezchleb.

Hned nato začnou dělníci s pracemi ve směru do Zastávky u Brna. "Přibude sem druhá kolej a vzniknou nové zastávky. Například v Ostopovicích a Lískovci. Tento projekt bude stát 2,7 miliardy," poznamenal Nejezchleb.

Do dvou až tří let by pak Správa železnic ráda započala elektrifikaci trati v úseku z Brna přes Bučovice, Slavkov u Brna až do Veselí nad Moravou.