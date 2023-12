Umýt v myčce, vyleštit, nalepit speciální samolepky a připevnit metry světelného řetězu na kola, blatníky i okna. Už po patnácté v řadě obdivují lidé před Vánoci rozsvícené traktory v hustopečské společnosti Agrotec Group.

Zaměstnanci hustopečské společnosti Agrotec Group lidem připomínají blížící se Vánoce. A to slavnostně nasvícenými traktory. | Video: Deník/Iva Haghofer

O prvním adventním víkendu je na stroje nainstalovali zdejší technici. Modrý New Holland řady T7 340 po setmění baví u showroomu ve směru z Hustopečí do Velkých Němčic. Červený Case IH Puma 240 svítí zase na polygonu při sjezdu z dálnice D2.

Červený traktor svítí dvojbarevně. Červeně a bíle. V okně má navíc svítící kometu. Bílá světla jsou na kabině, červený LED kabel pak všude jinde. Kola blikají bíle. „Odhaduji, že svítící pásky jsme na traktory umístili asi sto padesát metrů. Děláme to už patnáctým rokem, takže letos máme výročí,“ prozradil vedoucí servisu Agri CS Radek Brzobohatý s tím, že LED svítidla na kola přibyla až na místě.

Zhruba stejným množstvím svítící pásky ozdobili modrý traktor před showroomem i technici New Holland. „Je to krásné, silnice směr Němčice je teď díky nové nákupní zóně frekventovaná, traktor určitě přitáhne pozornost,“ myslí si přijímací technik New Holland Miroslav Plecák.

