Vřelá poprázdninová objetí spolužáků, kteří se více než dva měsíce neviděli. Nadšení a někdy první obavy byly vidět ve tvářích malých školáků s aktovkami. A to především těch, kteří poprvé v životě vyzkouší vyučování v lavicích základní školy.

První září 2021 na Základní škole U Červených domků v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek

I to nabízel pohled ve vstupu do areálu Základní školy U Červených domků v Hodoníně, kde poslední školní rok ukončilo ničivé tornádo. Přesto mohlo více než pět set žáků vyrazit prvního září do tříd. I když tady přišlo o střechu pět ze šesti školských budov.