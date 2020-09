Multimediální prohlídka je inspirovaná dobou, kdy habáni v šestnáctém století sklep postavili. „Naše rodina má sklep ve vlastnictví přesně sto let. Pradědeček ho musel koupit za zvláštních okolností. Můj děda se svým bratrem totiž sklep zapálili,“ přiblížil historii vinař Pavel Lacina.

Během asi třicet minut trvající prohlídky se stanou hlavní postavou příběhu sami návštěvníci. Dozví se mnoho zajímavostí o Velkých Pavlovicích, víně i habánech. „Prohlídka má devět stanovišť, na kterých se lidé vlastně stávají mým pradědečkem. Díky hravosti a prvkům z legendy je prohlídka atraktivní nejen pro milovníky vína a historie, ale také pro děti. Říká se dokonce, že v nejstarší části sklepa, kerou objevili až při stavbě lisovny na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, našli nějaké mrtvé, údajně právě habány,“ překvapil Lacina.

Zdroj: Youtube

Milovníci vína zapojí při prohlídce všechny své smysly. Sluch, hmat, čich, ale i týmovou spolupráci. „Měl jsem představu, že hosté budou součástí dění. Zvolili jsme proto kombinaci faktů a spojili je s prvky místní legendy. Počítali jsme s různorodými návštěvníky, kteří do Pavlovic přijíždějí. Někteří poznávají víno a chtějí si prohloubit znalosti, jiné přiláká poznávání kraje a památek. Také jsme počítali s tím, že mnoho rodin s dětmi zde hledá společný program,“ zdůvodnil nápad vinař Lacina.

Inspirovali se v Rakousku

Prohlídku mohou návštěvníci spojit i s degustací vína z vinařství. „Historie Pavlovic a habánů je mým dlouhodobým koníčkem. Proto památku chci zpřístupnit komukoli, včetně například školních kolektivů. Počítám s tím, že při veřejných akcích v Pavlovicích budeme tím místem, kam turisté mohou zajít. Provoz zatím ladíme do další sezony, ale kdo má zájem si prohlídku vyzkoušet, ať nám jednoduše zavolá nebo napíše. Budeme se snažit vyjít vstříc,“ pozval Lacina.

Inspirací k interaktivní prohlídce rodinného habánského sklepa bylo Lacinovým Loisium v rakouské vinařské oblasti Wachau. „Jsou tam kilometry chodeb, které jsou čas od času protkané nějakým zajímavým interaktivním prvkem. Například v kádi na hrozny promítají, jak vypadalo vinobraní ve Wachau před sto lety. Synovi se zase líbilo, když mohl v průhledech v barikových sudech pozorovat, jak dušičky lisují hrozny. Chtěli jsme zkrátka udělat něco, co by bavilo úplně všechny,“ přiblížil vinař.

Se zážitkovou turistikou mají své zkušenosti i ve Vinných sklepích Valtice. Tradičně tam pořádají například retro vinobraní, což je vlastně brigáda jako z padesátých a šedesátých let minulého století. Lidé se oblečou do montérek, zástěr, na hlavy si dají rádiovky či šátky a s nůžkami a kýbly vyrazí sbírat do vinohradu. „U nás na jižní Moravě je už tolik vinařů, že je potřeba vymýšlet stále něco nového, aby přilákali turisty právě do toho svého sklípku. A je fajn, že se dozví jak něco o historii, zároveň ale i o tom, jak se vlastně víno pěstuje a kolik je s ním práce, než ho zákazník dostane na stůl. Budoucnost takové projekty určitě mají, přichází doba, kdy to není jen o víně, ale hodně i o tom, jak k němu lid přilákat,“ přivítala nápad Kateřina Řezníčková z Moravan u Brna.

Habánský sklep Vinařství Lacina ve Velkých Pavlovicích

- rodina Lacinů sklep vlastní už sto let

- po rekonstrukci v roce 2011 získal sklepo třetí místo jako Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje

- z architektonického hlediska je velmui cenná i barokní klenba z osmnáctého století v přední části sklepa a uměleckohistorickou hodnotu má také kříž v průčelí, ktrerý se původně nacházel v zaniklé kapli svatého Floriána