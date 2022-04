Den informatiky, který pořádá břeclavská průmyslovka, se do útrob Domu školství vrátil po dvouleté covidové pauze. Svoje projekty, z nichž řada uspěla v tuzemských a mezinárodních soutěžích, představili jak maturanti, tak i studenti nižších ročníků. „Věda se posunuje a postupně se plní všechny představy autorů science fiction knih. Do vesmíru byl vyslaný další dalekohled, kterému se podařilo snímat neuvěřitelné množství nových galaxií. Vyvstávají tak další otazníky vědy, na které jdou budou třeba právě tito studenti odpovídat,“ okomentoval trefně učitel Vilém Závodný.

Návaznost na tradici školy si pochvaloval i Jiří Uher, ředitel Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a obchodní akademie. „Jsem rád, že akce po pauze pokračuje dál a dokazuje, že naše škola není jen plná kvalitních pedagogů, ale také schopných a nadaných žákyň a žáků,“ vyzdvihl Uher.

Skrytá krása: areál zpustlého Vranova mlýna v Břeclavi prohlédl, podívejte se

Šikovnost studentů obdivoval břeclavský starosta Svatopluk Pěček, který se na představované projekty přišel podívat. „Jako zástupce starší generace mám z některých projektů opravdu husí kůži. Ale vnímám dnešní dobu a vím, že jsou moderní technologie potřeba. Především proto, aby se mladí lidé uplatnili nejen při studiu na univerzitě, ale také v životě. Studenti, které jsem tady viděl, mají rozhodně tah na branku a neztratí se,“ zareagoval Pěček.

Místostarosta Richard Zemánek zase přiblížil v současnosti každý den k takovému malému dni informatiky. „Ráno vstanu, zapnu počítač a telefon. Moderní technologie využívám i po tom, když přijdu do kuchyně. Asi bychom to bez nich už jen těžko zvládli. To, co je pro mě nové a náročné, je pro vás už překonané. Uvažujete v jiných dimenzích, které my nejsme schopní domyslet a dohlédnout,“ přirovnal směrem ke studentům místostarosta.