Usedám do koženého křesla, vyhlížím z okna a čekám, kdy se vlak rozjede a stanice se začne vzdalovat. Vítám, že mám hned po levé ruce zásuvku na notebook. V kupé je na rozdíl od venkovních prostor, kde teploty večer padají až k minus osmi stupňům, krásně teplo. „Možná až moc," řeknu si v duchu a vyhrnuji si rukávy. Odjíždíme na čas, ve čtvrt na deset.

Při cestě z letiště jsem sám, na vídeňském hlavním nádraží ke mně přisedává jeden cestující. Zastávku ohlašuje hlas z vlakového rozhlasu v němčině a angličtině. Při odjezdu už máme zpoždění zhruba pět minut, zjišťuji při kontrole hodinek. V tom otevírá dveře kupé mladá stevardka a podává mně i kolegovi naproti láhev vody. „Mohu nabídnout něco z našeho palubního menu?" ptá se s úsměvem na rtech. Mně česky, kolegy anglicky.

Orchidej na záchodě

Cestující mají k dispozici na čtení také denní tisk nebo využijí wifi připojení a prohlíží si novinky na internetu. Když vykouknu do chodby a trochu se projdu, zaslechnu, jak se někteří ještě baví o nedávno skončeném finále mistrovství světa, v němž Argentinci porazili Francii až po penaltovém rozstřelu. Pasažéři nemusí mít strach ani z návštěvy toalet, se kterými mohou mít někteří obecně negativní zkušenost. Nejbližší je obsazená, ale ta na opačném konci vagonu už ne. V čisté místnosti je dostatek hygienických potřeb, atmosféru navíc ještě vylepšuje orchidej ve sklenici.

Při zastavení v Břeclavi dokonce stevardi procházejí vagon a kontrolují, zda náhodou někdo nezaspal a nezapomněl vystoupit. I na odjezdu z Břeclavi setrvává zpoždění zhruba pět minut oproti jízdnímu řádu. V další části vlaku je znát, že už hodiny dávno překročily desátou hodinu večer a cestující spíše než diskutují mezi sebou, odpočívají nebo podřimují. Někteří už vyhlížejí cílovou stanici - brněnské hlavní nádraží a chystají se směrem k dveřím. „Pojďme tudy," radí žena s kufrem pravděpodobně svému synovi. Do Brna přijíždí vlak s osmiminutovým zpožděním. Cesta tak trvá rovné dvě hodiny.

Cena obyčejné jízdenky začíná na 299 korunách. Vlaky jezdí i opačným směrem z Brna na vídeňské letiště s odjezdem ve tři čtvrtě na čtyři ráno. Od 20. února do 10. června bude toto spojení v obou směrech fungovat denně. Město Brno RegioJetu do června zaplatí za provoz devět a půl milionu korun. „Teď je zima. V březnu věřím, že budou úplně jiná čísla. Úspěšnost linky budeme monitorovat," ujišťuje brněnský radní Petr Kratochvíl.

Vedení města plánuje do příštích týdnů servis pro cestující rozšířit, aby měli ještě komfortnější příjezd k vlaku na brněnské hlavní nádraží s využitím parkoviště typu Park and Ride u Zetoru v brněnské Líšni. „Fungovala by přímá linka na nádraží. Jsme ve finální fázi. Věříme, že to spustíme v polovině ledna," zmiňuje Kratochvíl.