V zámeckých komnatách panuje v závěru ledna čilý ruch. Mezi řemeslníky, natěrači a opraváři balancující na vysokých žebřících i lešení ženy s štětci a kartáči. „S velkým generálním úklidem začínáme obvykle už v listopadu po skončení hlavní sezony. Obnáší to poměrně náročné práce, protože zvláště reprezentační sály jsou hodně vysoké a mají vyřezávané stropy. To znamená postavit lešení, po němž musí děvčata vyšplhat do výšky sedmi metrů a pěkně štětečkem oprášit veškeré řezby,“ oceňuje na místě pracovníky zdejší kastelánka Ivana Holásková.