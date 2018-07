Víkendové počasí na jižní Moravě: až třicetistupňová vedra doprovodí bouřky

Číšníci a servírky ČÍŠNÍK/ SERVÍRKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 17.7.2018/ vyučen, Obsluha hostů v hotelové restauraci Amande. , Požadujeme pro-klientský přístup, zájem o práci a ochota učit se novým věcem., Bližší info. na tel. 720 971 044, a emailu fom@amandehotel.cz. Pracoviště: Centro hustopeče a.s., Husova, č.p. 8, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Martina Bartalová, +420 720 971 044.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 12 200 Kč

Pěstitelé zemědělských plodin PĚSTITEL/PĚSTITELKA ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 38. Poznámka: 26.10.2017 - práce ve sklenících. I základní vzdělání, i absolventi. Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hodin, vlastní doprava do práce nutná. KONTAKT: nejdříve dohodnou telefonicky schůzku s p. Jůvovou na tel.: 724 146 639, 519 363 914, mail: juvova@asjmorava.cz, Místo výkonu práce: Tvrdonice. Pracoviště: Jižní morava, a.s., 691 53 Tvrdonice. Informace: Marie Jůvová, +420 724 146 639,519 363 914.