Spolu s lidovými muzikami sem zavítá mládež i dospělí v tradičních lidových krojích, aby návštěvníkům slavností předvedli lidové písně, zvyky a obřady, ale i své umění ve zpěvu, „cifrování“, tanci a hudbě. „Pravidelně se snažíme kombinovat tradice i s nějakými novými prvky, kterými žijí hlavně mladí lidé. Kromě tradičních akcí festivalu, jako volba stárka, přehlídka krojů v průvodu městem či vystoupení mnoha cimbálových muzik, tento ročník pojmeme více technologicky. Díky našemu facebooku a instagramu zhlédnou živě některá vystoupení a vůbec celý program i lidé, kteří se sem nemohou dostavit, ale mají rádi folklor. Budeme sdílet fotky a videa na sociální sítě po celé tři dny. Myslím, že nám s tím pomohou i sami návštěvníci,“ řekla k letošnímu roku za pořadatele Zdeňka Šlichtová.

V pátek večer na návštěvníky čeká koncert mládežnické dechové hudby Mladá muzika ze Šardic a potom noční hudební program dechových hudebníků Májovanka, Jižani, Dubňanka a Podlužanka.

Kdy: pátek až neděle

Kde: Tvrdonice

Za kolik: denní vstupné 200 korun, senioři 150 korun, třídenní vstupenka za 300 korun

Sobota bude nabitá vrcholy festivalu. Populární krojový průvod, kterého se zúčastní všichni hosté, projde Tvrdonicemi. Následuje vystoupení dětských folklorních sborů. Odpoledne bude v areálu za obcí patřit křtu tematické knihy Ztracená tvář Podluží, mapující historii folkloru v tomto regionu. Doprovodný program budou celý den zajišťovat cimbálové muziky a bohaté pohoštění a osvěžení.



V sobotu večer vyvrcholí soutěž o stárka Podluží. Představí se vítězové verbířského klání regionu Podluží.



Na představení soutěžních tanečníků se těší i dlouholetý návštěvník festivalu Jiří Osička z Moravské Nové Vsi. „U mě vede jednoznačně volba stárka. To, co tam ti kluci předvádí, si nezadá s kdejakým výkonem atleta. Pokaždé je krása na to koukat. Příjemně to doplňuje atmosféru celého dne,“ sdělil.

LIDÉ SE NAUČÍ MÍCHAT KOKTEJLY

V Brně si zájemci v sobotu pochutnají na nejrůznějších koktejlech. Odpoledne a večer se totiž na venkovní ploše u nákupního centra Vaňkovka bude konat festival míchaných nápojů Cocktail International. Barmani z několika barů lidem představí současné koktejlové trendy nebo je provedou historií mixologie. V jednom ze stánků se zájemci naučí míchat základní koktejly, které nechybí v žádném menu. Nápoje doplní pokrmy od brněnských bister.

SLAVNOSTI PIVA BUDOU OBROVSKÉ

Břeclav v sobotu už posedmé ovládnou Slavnosti břeclavského piva. Na návštěvníky tento rok čeká v areálu Pod Zámkem víc pivních speciálů a vůbec nejvíc kapel za celou historii. Piva pořadatelé slibují dvacet druhů, jídlo zajistí devět foodtrucků.

PŘEDSTAVÍ SE TÉMĚŘ TŘICET VINAŘŮ

Do Kyjova zamíří 29 vinařů z obcí Kyjovska. Uskuteční se tam další ročník již tradičních Otevřených sklepů Kyjovska. Svá nejlepší vína představí také vinaři ze Svatobořic-Mistřína, Vlkoše, Ježova, Žarošic či Bukovan. Akce se uskuteční v sobotu 8. června od 13 hodin. Cena vstupenky je 600 korun a zahrnuje skleničku, katalog, mapku sklepů a dva kupony na nákup lahví vína.

V PARKU ZAHRAJÍ POPULÁRNÍ KAPELY

V zámeckém parku ve Slavkově u Brna se bude v sobotu konat čtvrtý ročník oblíbeného hudebního festivalu Top Fest, na kterém vystoupí řada populárních interpretů včetně českých kapel Škwor, Jelen, Mandrage nebo Walda Gang. S kapelou vystoupí také rapper Marpo a ze sousedního Slovenska přijede skupina Gladiator.

DUNAJOVIČTÍ VINAŘI OTVÍRAJÍ SKLEPY

Do Horních Dunajovic zamíří v sobotu přátelé dobrých vín. Při čtvrtém ročníku otevřených sklepů ochutnají vína osmi místních vinařů. Vstupné bude sto korun. V ceně je sklenička a mapka sklepů, bločky pro degustaci jsou po pětikoruně.