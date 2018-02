Vína ze Salonu vín jdou na dračku, pochvalují si vinaři

Jižní Morava – Rekordních devětapadesát vinařství má zastoupení v aktuální expozici Salonu vín České republiky. To nejlepší od moravských a českých vinařů pro tento rok mohou ochutnat zájemci na zámku ve Valticích na Břeclavsku. „Salon vín není jen pro velké firmy. Místo v něm má i velký počet menších a středních podniků. Máme radost,“ sdělil Pavel Krška z Národního vinařského centra, které Salon vín zaštiťuje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

V elitní společnosti ovšem úplně schází zástupce z Velkých Pavlovic, jedné z vinařských bašt. „Do letošního salonu jsem svá vína nepřihlásil, ale do budoucna uvažuji o zařazení některého z červených vzorků,“ reagoval jeden z velkopavlovických vinařů Pavel Lacina.



Letošním šampionem salonu je Ryzlink vlašský v pozdním sběru 2016 z Nového vinařství v Drnholci na Břeclavsku. Uspěl v konkurenci více než dvou tisíc vzorků. Pro vinařství je to první triumf. „Nárůst zájmu zákazníků o víno je po soutěži razantní. Budu rád, když bude více lidí v České republice přemýšlet, kde Drnholec je, a udělá to zdejšímu regionu pozitivní reklamu,“ řekl ředitel vinařství Petr Ptáček.



V minulosti v soutěži dvakrát zvítězila firma Château Valtice, pět titulů získalo Zámecké vinařství Bzenec na Hodonínsku. „Je to určitě i známka kvality produkce. Lidé, kteří vínu rozumí, znají Salon vín jako nejprestižnější domácí soutěž. Po vínech ze salonu je velká poptávka,“ uvedl manažer marketingu bzeneckého vinařství Pavel Gavlas.

