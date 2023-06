Fara je majetkem jeho podniku již několik let. Původně patřila obci, která zde mimo jiné svého času skladovala třeba zemědělskou techniku. „Protože je fara chráněná, musíme být opravdu opatrní s jakýmikoli opravami. Okna, všechny dveře i vrata necháváme repasovat odbornou firmou. Stejně tak i vnitřní dřevěné podlahy. Zrovna vrata kupříkladu firma rozebrala, opálila zvlášť každé prkno, ošetřila povoleným nátěrem a opět osadila zpátky. Měnit nesmíme nic. Máme předepsané materiály, se kterými můžeme pracovat,“ poukazuje na strasti opravy historické budovy Kružík.

Zahájení prací těší i místní starostku Světlanu Krškovou. „Jsme moc rádi, že se do toho pustili, a těšíme se na výsledek. Řada lidí se nás ptá, co s farou vlastně bude, kdy že se konečně začne opravovat. Naší obcí projede především v letní sezoně neuvěřitelné množství lidí. Je jedině dobře, že jim tady budeme mít co nabídnout, že se budou mít kde zchladit, občerstvit a odpočinout si. Jsem zvědavá na výsledek,“ chválí nápad starostka.

Dřevěná vstupní vrata jsou otevřená. Za nimi stavební dělníci právě pokládají původní dlažbu. „Kopali jsme tady kanalizaci a vodu, proto vše zase musíme uvést do původního stavu,“ zdůvodňuje vinař.

Průjezdem projdou nejspíš už za dva měsíce první návštěvníci do rozlehlé farní zahrady, která je rájem milovníků čerstvých bylinek, sezonního ovoce a zeleniny. „Máme tady všechno, co náš kuchař potřebuje přesně tak, jak postupuje sezona. Takže nechybějí ani rajčata nebo na konci léta dýně. Tady vedle, to, co teď opravujeme, kdysi bývaly chlévy. A právě zde bude už v letošní sezoně fungovat vinný bar,“ překvapuje Kružík.

Představou majitele je, že tady budou lidé se skleničkou Hibernalu, Sylvánského zeleného nebo třeba růžové Frankovky korzovat z přední části zatravněného dvora vinařství s terasou až do farní zahrady k baru. Vejít a odejít budou moci oběma stranami. „Chceme tady mít lehátka, sem tam slunečníky. Rádi bychom, aby se u nás návštěvníci cítili dobře, aby si odpočinuli a strávili tady hezké odpoledne nebo večer,“ přibližuje Kružík.

Vinný bar, který vznikl spojením oddělených chlévů, bude zanedlouho hotový. „Očistili jsme cihly, nechali jsme je přiznané. Stejně tak i klenby. Protože jsme spojovali jednotlivé místnosti, vystavěli jsme nový opěrný oblouk. A využili jsme k tomu původní cihly, které dosud sloužily jako podlaha na půdě,“ popisuje Kružík. S využíváním původních materiálů mají ostatně v Přítlukách už zkušenosti. K ohraničení záhonů využili například dřevěné pražce z uranových dolů z Bystřice nad Pernštejnem.

Jak již Deník před pár dny informoval, Vinařství Přítluky má od listopadu kvůli statice uzavřený protější Vinný šenk. I proto majitelé pospíchají s dokončením vinného baru ve dvoře fary. „17. června tady budeme mít první letošní svatbu. Na tu bychom chtěli navázat otevřením této části zahrady a sklepa pod farou. Zajímavostí určitě je, že se z fary do sklepa dá dostat padacími schody. Jsem rád, že se nám je podařilo opravit,“ překvapuje Kružík.

Zdůrazňuje, že vinný bar nenahradí uzavřenou restauraci. „Do budoucna bychom ho spíše chtěli koncipovat jako moderní samoobslužné bistro. Věřím, že budou lidé příjemně překvapení. Nemyslím, že budou na faře něco takového čekat. Má to svoje kouzlo. Je to ale zahrada, tak to chceme i mít,“ poznamenává vinař.

Během léta práce na faře ustanou. Stavební dělníci se do útrob vrátí zase až na zimu. „Umím si představit ubytování nejen v horním patře fary, ale i nad chlévy. S krásným velkým oknem a výhledem na Pálavu,“ vyznává se majitel vinařství a zdůrazňuje, že s přestavbou v ubytovací zařízení už tak nechvátá.

V přízemí fary s původní dřevěnou podlahou by měla být jídelna k podávání snídaní. Za ní pak zázemí s veškerým moderním vybavením. V plánu je obnovit dokonce i původní kamna.

První patro pak bude obytné a reprezentativní. Jednu z nejzdobnějších místností by dokonce mohla využívat i obec Přítluky. Například k vítání občánků. Pokud se zadaří, svoji kancelář zde bude mít i sám majitel. Obnova rozlehlé půdy a její přestavba je pak spíše vizí do budoucna.

Myšlenka obnovy fary a její následné využití překvapila Kateřinu Řezníčkovou z Moravan u Brna. „Je to super nápad, který Přítlukám a turistickému ruchu jedině pomůže. Ze sousedních Rakvic a ze Zaječí se sem dá dojít pohodlně přes vinohrady, lidé se tady občerství, odpočinou si a můžou vyrazit dál. Jezdívali jsme pravidelně na různé rodinné sešlosti do místního šenku. Rádi se sem vracíme a vzpomínáme na skvělé jídlo a milý personál. Rozšíření a doplnění nabídky tak bude jedině plus,“ vyzdvihuje žena.