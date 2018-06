Vinaři a sadaři pomáhají syslům. Odměnou je pro ně známka

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/– Celozatravněný vinohrad a odlehlost od míst, kde půdu zemědělci více obhospodařují. Ideální podmínky má sysel obecný ve vinici Vinařství Špetíci v Hnanicích na Znojemsku. Je jedním z dvaceti vinařství, které mají speciální známku Sysli na vinici. „Sysel má u nás dobré útočiště, protože tam nejezdí tolik techniky jako jinde,“ poznamenal Jiří Špetík.

Ilustrační fotoFoto: Naturfoto/Jiří Bohdal

Dalším držitelem známky je Víno Zborovský z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. „Sysli nás ve vinici nijak neomezují. My si nevšímáme jich, oni nás. Je to přirozená věc. Navíc nám známka pomáhá propagovat naše vína. Zákazníci se ptají, co znamená, povídáme si o ní při degustaci,“ řekl majitel vinařství Lubomír Zborovský.

Sysel obecný je kriticky ohrožený a žije v zemědělské krajině. Firma Alka Wildlife se snaží speciální známkou už dva roky podporovat vinaře, kteří hospodaří na vinicích tak, aby syslům vytvořili příznivé podmínky. Známku má aktuálně šestnáct vinařství z Velkých Pavlovic a čtyři z Hnanic. Jejich počet se navyšuje.

Pro získání známky musí splnit tři kritéria. „Ve vinici musí mít každý druhý řádek zatravněný, nesmí používat rodenticidy, tedy nehubit hlodavce, a ve viniční trati musí být prokázaný výskyt sysla,“ vyjmenovala za firmu Kateřina Poledníková. Postupně se snaží kontaktovat další vinaře, aby se přidali.

V současné době je v celé republice jen pětatřicet až sedmatřicet lokalit, kde se sysel vyskytuje. „Většina z nich tvoří izolované ostrovy. Jsou to letiště, golfové hřiště nebo část vinice, jako třeba u Velkých Pavlovic. Podle posledních odhadů je v celé republice jen něco přes pět tisíc těchto zvířat,“ řekl zoolog Jan Matějů, který se na sysly specializuje. Právě u Velkých Pavlovic je podle něj počet syslů stabilní nebo mírně stoupá.

Sysel obecný

• Je kriticky ohrožený.

• V celé republice je jen přes pět tisíc syslů, v pětatřiceti až sedmatřiceti lokalitách.

• Na jihu Moravy se nyní vyskytuje ve Velkých Pavlovicích a Valticích na Břeclavsku, v Čejči na Hodonínsku, Hnanicích na Znojemsku a Hrušovanech u Brna.

Sysel obecný se nyní vyskytuje na jihu Moravy ve Velkých Pavlovicích a Valticích na Břeclavsku, v Čejči na Hodonínsku, Hnanicích na Znojemsku a Hrušovanech u Brna. Za klíčovou pomoc považuje Matějů ve vinicích právě zatravňování meziřadí. „Je to podmínka, aby počet syslů mohl růst, ale nemusí jít o přímou závislost,“ zmínil.

Alka Wildlife začala v letošním roce udělovat také známku Sysli v sadu. Zatím jediným jejím držitelem je sadař Vojtěch Rotter z Hrušovan u Brna.